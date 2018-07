I vaganti invadono il vostro quartiere in The Walking Dead Our World

tuttoandroid

(Di venerdì 13 luglio 2018) The: Ourè un gioco di azione in cui dovrete affrontare un'apocalisse di zombi per le strade reali, nel parco vicino casa, in spiaggia o sul tuo divano, tramite la realtà aumentata. Potrete giocare con Rick, Daryl, Michonne e tutti i personaggi più famosi della serie Thee sbloccare i personaggi leggendari, le armi e gli oggetti della serie tv. L'articolo Iilin TheOurproviene da TuttoAndroid.