I test Invalsi servono a migliorare la scuola?

I risultati dei test Invalsi sono allarmanti per la Calabria : Nel 2018 lo studente delle medie del Sud Italia conosce poco l'italiano, in inglese non se la cava meglio del suo compagno figlio di immigrati e se ha alle spalle una famiglia di origini modeste, con ...

Esami di terza media - addio al test Invalsi. E i prof di religione complicano l’organizzazione : Sono più di 560mila i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che a partire da stamattina sono tornati in aula per affrontare l’esame di terza media. Quest’anno per la prima volta il test Invalsi non fa più parte della prova finale del primo ciclo d’istruzione ma la presenza dei professori di religione cattolica nelle commissioni d’esame sta mettendo a dura prova l’organizzazione delle scuole. I professori di questa materia, infatti, ...

Nuove polemiche sui test Invalsi rilanciano il vero tema : quale finalità per la valutazione e per quale scuola? : Il rito della somministrazione delle prove Invalsi va concludendosi anche quest'anno e non mancano code e strascichi polemici sul loro contenuto, sulle modalità e sulla loro funzione. Torna alla ribalta il problema della valutazione del sistema scolastico, sempre più costruita attorno a un'idea di scuola come azienda. È tempo di riaprire una discussione seria, vera, senza pregiudizi che coinvolga anche la valutazione in una ...

La "stagione Invalsi 2018", aperta 4 aprile con le prove Cbt della primaria, si chiuderà il 19 maggio con quelle delle superiori. Un primo bilancio. Con alcuni dubbi.

Nuova gaffe nei test Invalsi : Antonio e Cleopatra vennero sconfitti ad Anzio : Nuova gaffe nei test Invalsi: Antonio e Cleopatra vennero sconfitti ad Anzio Nuova gaffe nei test Invalsi: Antonio e Cleopatra vennero sconfitti ad Anzio Continua a leggere L'articolo Nuova gaffe nei test Invalsi: Antonio e Cleopatra vennero sconfitti ad Anzio proviene da NewsGo.

«Troverai un lavoro?» Bufera sul test Invalsi alle elementari : Scoppia il caso per il sondaggio tra i bambini di quinta elementare sulle loro aspettative nella vita lavorativa. La Uil: sembra un reality

test Invalsi - polemiche per la domanda agli alunni delle primarie : “Da grande avrai soldi e un buon lavoro?” : “Pensando al tuo futuro, quanto pensi che siano vere queste frasi? A. Raggiungerò il titolo di studio che voglio – B. Avrò sempre abbastanza soldi per vivere – C. Nella vita riuscirò a fare ciò che desidero – D. Riuscirò a comprare le cose che voglio – E. Troverò un buon lavoro”. È la domanda numero dieci del questionario invalsi per la rilevazione delle informazioni sugli studenti a cui i bambini delle classi ...