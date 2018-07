I tagli del nuovo Governo | la Camera dice si sui vitalizi e adesso le pensioni

Di Maio va all'attacco delle "pensioni d'oro" tagli già da 4mila euro : F ino a ieri il nemico era la famosa 'casta': un migliaio di ex deputati che ancora prendono vitalizi più o meno cospicui, che ieri sono stati un po' sforbiciati. Champagne, palloncini, grasse risate ...

Futuro Milan - tutti i ribaltoni : il nome del nuovo presidente e gli eventuali sostituti di Mirabelli e Fassone [NOMI e DETtagli] : Futuro Milan – Importanti novità nelle ultime ore in casa Milan, potrebbe essere Paolo Scaroni il presidente numero 27 della storia dei rossoneri, club passato nelle mani del fondo Elliott dopo l’uscita di scena di Li Yonghong, investitura prevista il 21 luglio. Scaroni è stato presidente del Vicenza (nel 1997-99), ad di Enel (nominato dal Governo Berlusconi) ed Eni, è vicepresidente di Rothschild, la banca d’affari ...

Vitalizi - sì della Camera al taglio : la festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

taglio dei vitalizi per gli ex deputati - arriva il via libera dall'ufficio di presidenza della Camera : "Oggi è una giornata storica e il prossimo passo sarà l'abolizione delle pensioni d'oro. Lo faremo presto, prestissimo". Lo dice il capo politico M5s e vice premier Luigi Di Maio con voce rauca per le urla di gioia. E sui vitalizi aggiunge: "adesso il Senato prenda esempio"

Vitalizi - ok della Camera al taglio : si risparmieranno 40 milioni di euro : Applausi in piazza Montecitorio quando arriva l'annuncio che la delibera sui Vitalizi redatta dal presidente Roberto Fico è passata in ufficio di presidenza votata da tutti, tranne due...

taglio vitalizi - senza il Senato delibera debole ed esposta ai ricorsi : A finire sotto la Tagliola saranno solo le pensioni degli ex parlamentari che hanno fatto l’ultima legislatura alla Camera. Quelli che si sono “ritirati” dal Senato - per ora - sono esenti da tagli. Due pesi e due misure che saranno però oggetto di ricorsi sicuri e immediati...

VITALIZI - tagliO APPROVATO : AL VIA DA GENNAIO 2019/ Di Maio : “Sogno diventa realtà”. Fico : “Delibera forte” : Di Maio, VITALIZI: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Vitalizi - ok della Camera al taglio : si risparmieranno 40 milioni di euro : Applausi in piazza Montecitorio quando arriva l'annuncio che la delibera sui Vitalizi redatta dal presidente Roberto Fico è passata in ufficio di presidenza votata da tutti, tranne due...

taglio vitalizi - sì della Camera : Roma, 13 lug, Adnkronos, - L'Ufficio di presidenza della Camera ha approvato la delibera del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. "Finalmente è arrivato. Oggi è ...

taglio vitalizi - il fronte del no : «Strappo costituzionale senza precedenti» : I numeri per approvare la delibera di Roberto Fico sul Taglio dei vitalizi ci sono. Sul punto è arrivata la conferma anche di Luigi Di Maio . Anche grazie all'astensione di Forza Italia e al voto ...

Vitalizi - sì della Camera al taglio. Di Maio : «Giornata storica» : «La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara» perché «il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di ...

taglio vitalizi - sì della Camera : L' Ufficio di presidenza della Camera ha approvato la delibera del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. " Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli ...

Vitalizi - via libera della Camera al taglio degli assegni : scatta il contributivo per gli ex parlamentari : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi . L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli ...

taglio vitalizi - sì della Camera. E Di Maio brinda in piazza : Alla fine M5S e Roberto Fico hanno incassato il sì: l'ufficio di presidenza della Camera ha infatti approvato la delibera per il Taglio dei vitalizi degli ex deputati, con il ricalcolo degli assegni percepiti in base al metodo contributivo.I sì alla delibera sono stati 11, nove tra i membri di Lega e M5S, uno dal Pd e uno da Fratelli d'Italia."Finalmente è arrivato", ha esultato Luigi Di Maio su Facebook lanciando l'hashtag #byebyevitalizi, ...