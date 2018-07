I segreti di bellezza di Ilary Blasi

I segreti di bellezza di Beyoncé : Cantante, imprenditrice, mamma e icona di bellezza, Beyoncé è una delle donne più seguite al mondo per la sua sensualità esplosiva e il suo stile. Tonica, energica e sempre positiva la sua bellezza indubbia è moltiplicata dalla sua dedizione al sorriso e all’ilarità generosa, in barba alle sue seducenti colleghe stilose che tendono alla posa h 24. Un esempio su tutte, Victoria Beckham, donna bellissima ed elegante, ma non si può dire ...

I segreti di bellezza di Emma Watson : Resa celebre dalla sua interpretazione di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, oggi a 28 anni, Emma Watson è un’attrice di successo e un’attivista per la parità di genere. Amante del make up fin da quando era una ragazzina, Emma passava il tempo a sbirciare nelle borse make up dei truccatori mentre questi la preparavano sul set di Harry Potter. Questa sua curiosità l’ha portata a dichiarare in diverse ...

Bellezza : recupero più rapido ed effetti duraturi - i segreti del mini-lifting : Fermare il tempo che passa, e attenuare i segni lasciati dagli anni su viso e collo, grazie a una tecnica chirurgica mininvasiva. Un particolare tipo di lifting facciale permette di sollevare i tessuti con un approccio mininvasivo ma con effetti più duraturi di un intervento tradizionale completo. Il nuovo intervento di lifting composito, ideato da Sam Hamra di Dallas (Usa) e perfezionato da colleghi di tutto il mondo, in Italia è praticato dal ...

Bellezza - i segreti del mini-lifting : Il nuovo intervento di lifting composito , ideato da Sam Hamra di Dallas , Usa, e perfezionato da colleghi di tutto il mondo, in Italia è praticato dal chirurgo plastico Daniele Spirito di Roma, ...

TV - Rai Storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...

I segreti di bellezza di Vanessa Incontrada : Vanessa Incontrada è una delle donne del mondo dello spettacolo più amate non solo per la simpatia ma anche per la bellezza. Sarà che agli italiani piacciono da sempre le spagnole, sarà che lei lo è solo a metà grazie a una mamma spagnola e un padre italiano, sarà che quel sorriso così sincero e brillante e quelle lentiggini sul naso sarebbero in grado di tenerci incollati a rimirarla per ore, sta di fatto che Vanessa ha fascino da vendere. E ...

I segreti di bellezza da rubare a Keira Knightley : Talentuosa attrice, Keira Knightley grazie anche alla sua bellezza eterea è ormai da anni la testimonial di Chanel. Il make up naturale è il suo signature look e la sua beauty routine è davvero minimal e semplice. Ecco tutti i segreti di bellezza di Keira Knightley. In numerose interviste la Knightley ha dichiarato di non essere mai stata particolarmente attenta alla cura della sua pelle. Anche ora sono solo due i prodotti di cui non può fare a ...

I segreti di bellezza da rubare a Halle Berry : Dopo il viaggio in India non ha saltato un giorno! Dopo lo yoga, un po' di sport Lo sport scandisce il ritmo del quotidiano. Halle non dimentica mai di fare una passeggiata a ritmo sostenuto o di ...