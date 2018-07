I profumi che fanno viaggiare la mente

vanityfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) «I viaggi cominciano molto prima degli autobus, degli aerei, degli elicotteri, delle navi, dei piedi. I viaggi cominciano dentro la testa. È lì che ci si deve spostare, altrimenti, niente si muove», sostiene la scrittrice italiana Simona Vinci. E, in quanto motore di pensieri vagabondi, il profumo dà il suo bel contributo. Anzi, può essere addirittura considerato quasi come un’agenzia di viaggi online. Tante, infatti, sono le fragranze che con i loro bouquet sono capaci di trasportarci verso destinazioni mai esplorate. Il tutto, ed è questo l’aspetto più magico, rimanendo inchiodati alla propria scrivania o seduti sul proprio divano di casa. Vi è mai capitato? A questo proposito le nuove acque Les Eaux di Chanel- Paris Deauville, Paris-Venice e Paris-Biarritz- propongono un itinerario ispirato a tre luoghi cari a Madame Coco. Create dal nasoere Olivier Polge in ...