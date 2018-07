huffingtonpost

: I poveri vogliono venire in Europa... ma questo non ha nulla a che fare con i naufragi - HuffPostItalia : I poveri vogliono venire in Europa... ma questo non ha nulla a che fare con i naufragi - Irene25611878 : RT @Mariva2000: @AlfioKrancic La tizia ha anche ammesso che non sono poveri ma borghesi che vogliono nuove opportunità in Europa. Mostrare… - Mariva2000 : @AlfioKrancic La tizia ha anche ammesso che non sono poveri ma borghesi che vogliono nuove opportunità in Europa. M… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Da quando il nuovo governo ha deciso finalmente di seguire una strada per bloccare la vergognosa speculazione dei trafficanti di uomini che lavorano in Africa con l'appoggio e, probabilmente, dando un forte sostegno economico alle cosiddette ONG, vedo sui giornali e sento in televisione un linguaggio che è assolutamente fuori luogo e che non c'entracol problema attuale.Solo Alberto Alesina ha correttamente scritto sul Corriere: "l'meta desiderata deidi tutto il mondo".E speriamo che gente poco adusa al dizionario italiano inizi a sfogliarne uno, come quel De Falco che si auto-esaltò nella famosa telefonata al comandante Schettino, e che intervistato pure lui – e didovrebbe intendersene - ha dichiarato "i naufraghi vanno salvati sulle coste libiche".Già il termine "naufrago" appare di per se sbagliato. Un ottimo servizio di ...