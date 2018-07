I neo-diplomati «interrogano» l' Università

Maturità 2018 - cinque idee su cosa regalare ai neo-diplomati senza spendere una fortuna : Maturità, cosa regalare per la promozione e il diploma? Dalla desiderata vacanza con gli amici ai portafortuna per il futuro, dai gadget tecnologici ad esperienze adrenaliniche, ecco cinque idee per festeggiare nel migliore dei modi questo importante traguardo, senza necessariamente spendere molto.Continua a leggere