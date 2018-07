I migranti della nave Diciotti | Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini

I migranti della Diciotti sono a Trapani. Mattarella sblocca la situazione : Dopo cinque giorni a bordo della nave Diciotti e oltre otto ore di attesa al porto di Trapani i 67 migranti bloccati dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati autorizzati ieri sera a lasciare l'imbarcazione per essere portati nelle strutture di accoglienza siciliane. A sbloccare la situazi

[Il retroscena] Mattarella impone lo sbarco dei migranti e sconfessa Salvini. E il ministro della Giustizia fa autogol : Doveva essere il grande giorno in cui il Movimento mostrava la sua vera indole, concreta ed efficace, di chi affronta e risolve i problemi e non si affida solo a slogan e formulette, così due giorni ...

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte, in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. ...

I 67 migranti a bordo della Diciotti non possono sbarcare : due profughi indagati : I 67 migranti stanno bene, come ha riferito un medico salito a bordo della Diciotti. Ma le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello: "Chiediamo l'autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l'erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità". Colle segue la vicenda.Continua a leggere

migranti - l'sos della Vos Thalassa e il mistero della protesta a bordo : Tra gli elementi che la Procura di Trapani si ritroverà a valutare nelle prossime ore prima di decidere eventuali provvedimenti a carico dei presunti 'facinorosi' tra i Migranti recuperati dalla Vos ...

migranti - a Roma blitz della polizia al campo della stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...

migranti - in due denunciati a bordo della Diciotti per violenza e dirottamento : Due denunciati tra i 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e ...

migranti : dal Viminale nessuna indicazione sull'attracco della nave 'Diciotti' : Dal Viminale non è ancora arrivata nessuna indicazione sull'attracco della nave Diciotti, ora al largo del porto di Trapani. Lo riferiscono fonti qualificate. A bordo della nave si trovano 67 Migranti ...

