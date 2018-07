Honda CR-V - Al volante della 1 5 VTEC Turbo AWD

quattroruote

(Di venerdì 13 luglio 2018) Linee rinnovate, filanti, sporgenti: tutte un guizzo insomma. la quinta generazioneCR-V, attesa il prossimo autunno in Italia. Per guidarla siamo stati sulle strade che s'inerpicano sulle montagne del Tirolo. La grande Suv, protagonosta di una nostra diretta Facebook che potete vedere qui sotto, nasce per offrire tanto confort e spazio per le famiglie in viaggio. Se cercate la sportività, queso modello non fa per voi; se invece preferite la guida rilassata, potete farci un pensiero. Design rinnovato. Non avrà il fascino delle tedesche, ma non passa inosservata grazie al muso filante, scolpito e pronunciato (complice anche larretramento del parabrezza) e alle nervature che si allungano sulle fiancate e culminano al posteriore con gruppi ottici massicci e sporgenti (un mix tra la Civic e le Volvo di ultima generazione). Per ora va solo a benzina. Al momento, ...