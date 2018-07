Ho Chiesto Il Recesso A Iliad - Non Mi Hanno Ancora Rimborsato : Quanto tempo impiega Iliad a rimborsare dopo il Recesso? Ho Chiesto il Recesso a Iliad, ma non ho Ancora ricevuto risposta o rimborso Quanto tempo bisogna aspettare per il rimborso da Iliad? Torniamo nuovamente a parlare di Iliad, purtroppo in negativo. Prima di tutto, segnalo che 2 amici che abitano a Colorno e San Polo (PR) Hanno attivato […]