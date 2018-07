Guida TV Streaming Diretta 15 luglio | Francia-Croazia Canale 5

DAZN nomina Veronica Diquattro alla Guida della piattaforma streaming in Italia : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi la nomina di Veronica Diquattro alla guida del mercato Italiano, l'ultimo entrato nel suo business in rapida crescita. Veronica Diquattro è stata nominata Vicepresidente esecutivo di DAZN, e arriva da Spotify dove è stata Managing Director per l’Europa Meridionale e Orientale,...

DAZN nomina Verona Diquattro alla Guida della piattaforma streaming in Italia : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi la nomina di Veronica Diquattro alla guida del mercato Italiano, l'ultimo entrato nel suo business in rapida crescita. Veronica Diquattro è stata nominata Vicepresidente esecutivo di DAZN, e arriva da Spotify dove è stata Managing Director per l’Europa Meridionale e Orientale, e dove aveva la responsabilità di guidare la strategia e la ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv : Simone Bolelli Guida la pattuglia azzurra : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: ultimo giorno nelle qualificazioni del torneo di tennis, Simone Bolelli guida la pattuglia degli italiani che vanno a caccia del main draw(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:05:00 GMT)

DIRETTA / CIV Superbike 2018 streaming video e tv; qualifiche : Guida Zanetti - Pirro 3° (Imola) : DIRETTA Civ Superbike 2018: streaming video e tv, vincitore di qualifiche e gara 1 della prova di Imola per il Campionato Italiano Velocità, oggi 23 giugno.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Guida TASCABILE PER LA FELICITÀ - RAI MOVIE/ Info streaming del film con Ben Kingsley (oggi - 22 giugno 2018) : GUIDA TASCABILE per la FELICITÀ, Rai MOVIE: stasera va in onda il film di Rob Mayer con nel cast Kodi Smit-McPhee, James LeGros, Daniela Lavender e Katie Chang. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:23:00 GMT)