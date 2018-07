Guerra in Sud Sudan - Onu accusa : “Civili arsi vivi dai soldati del governo” : Guerra in Sud Sudan, Onu accusa: “Civili arsi vivi dai soldati del governo” L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che in Sud Sudan “anziani e persone disabili sono state arse vive nelle loro case. Oltre 120 tra donne e ragazze sono state vittime di violenza di gruppo”.Continua a leggere L’Alto commissariato […] L'articolo Guerra in Sud Sudan, Onu accusa: “Civili arsi vivi dai ...

Unicef : in Sud Sudan 3 bambini su 4 non hanno conosciuto altro che Guerra : Secondo l’Unicef, dei 3,4 milioni di bambini nati in Sud Sudan da quando è diventato il Paese più giovane del mondo nel 2011, 2,6 milioni sono nati in guerra, alla vigilia del giorno dell’indipendenza (7 anni fa) del Sud Sudan. Sebbene dall’inizio dell’anno siano stati rilasciati 800 bambini da gruppi armati, si stima che 19.000 bambini continuino ad essere utilizzati come combattenti, cuochi e messaggeri e a subire abusi sessuali, ...

Sud Sudan - accordo per fermare la Guerra : tre capitali per rappresentare i gruppi etnici : Al termine di numerosi giorni di trattative prima in Etiopia e poi in Sudan è arrivato l’accordo tra il presidente Salva Kiir ed il suo rivale Riek Machar per porre fine alla guerra in Sud Sudan. Un conflitto che dal 2013 a oggi ha causato oltre 100 mila vittime e costretto alla fuga più di 2 milioni di persone. Cruciale nelle trattative il ruolo d...

AFRICA/SUD SUDAN - Incontro tra Kiir e Machar ad Addis Abeba : speranze per mettere fine alla Guerra civile? : Juba , Agenzia Fides, - I due protagonisti di una delle più drammatiche e dimenticate guerre civili in corso nel mondo, quella del Sud SUDAN, si incontrano ad Addis Abeba oggi 20 giugno. Il Presidente sud-SUDANese Salva Kiir, e l'ex Vice Presidente Riek Machar si sono dati appuntamento nella capitale dell'...