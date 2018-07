Gruppo PSA | alle stelle le vendite dei Suv

Gruppo PSA - Con Inria un OpenLab per l'intelligenza artificiale : Il Gruppo PSA ha annunciato di aver dato vita a un OpenLab insieme all'Inria, l'Istituto nazionale per la ricerca nell'informatica e nell'automazione, per esplorare nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale. Il centro di ricerca si occuperà dello sviluppo di algoritmi destinati non solo alle future automobili connesse e ai sistemi di guida autonoma ma anche al miglioramento dell'efficienza produttiva delle fabbriche del Gruppo e dei ...

Gruppo PSA - Allo studio la vendita di parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel : Il Gruppo PSA potrebbe vendere parte delle attività di Ricerca e Sviluppo della Opel in Germania. L'indiscrezione è stata lanciata dalla testata francese Le Monde e ha già trovato parziali conferme tra i massimi dirigenti della Casa tedesca.Operazione da 500 milioni di euro. La cessione, prevista dal quotidiano per la fine dell'anno, potrebbe riguardare attività per un valore quantificato in circa 500 milioni di euro e quasi la metà degli 8 ...

Gruppo PSA - Nasce emotors - la joint venture con Nidec : L'ad del Gruppo PSA Carlos Tavares e il ceo della Nidec Shigenobu Nagamori hanno annunciato la nascita della Nidec-PSA emotors. La nuova joint venture creata dalle due aziende porterà, come anticipato, alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione di massa e alla commercializzazione di powertrain a zero emissioni di nuova generazione. L'obiettivo della nuova alleanza è quello di arrivare a costruire, a partire dal 2020, 900 mila motori ...

DS 3 Café Racer - la moda secondo il Gruppo PSA" : Infinita voglia di serie speciale: ora è DS Automobiles a scendere in campo con la sua DS 3 Café Racer, ispirata come lascia intendere il nome al mondo Café Racer. E sono gli stessi designer francesi a spiegare la filosofia di questo modello: 'Sinonimo di lusso - dicono al centro stile DS - con connotazioni rock, look ispirato al classicismo ...