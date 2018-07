Grand finale per il concorso canoro Percoto Canta

Pogba-Griezmann-Mbappè contro Perisic-Mandzukic-Modric : è una finale Mondiale Grandi firme : Si è conclusa la seconda semifinale valida per i Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Croazia che ha avuto la meglio dell’Inghilterra dopo una partita spettacolo ed ai tempi supplementari. Decide la coppia Mandzukic-Perisic, è una Croazia ‘Made in Italy’, niente da fare per l’Inghilterra che fallisce un altro grande obiettivo. Adesso l’ultimo atto contro la Francia che in semifinale ha avuto ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2018 : bronzo per Placidi-Barbu. Marsaglia - Tocci e Batki in finale : Prima giornata e subito medaglia per l’Italia nel Grand Prix di Bolzano. Mattia Placidi e Vladimir Barbu hanno concluso al terzo posto nel sincro maschile dalla piattaforma. Una buonissima prestazione degli azzurri, che hanno totalizzato 356.88 punti in una gara che è stata dominata dai cinesi Xhiaou Tai e Bowen Huang (399.27), primi davanti ai britannici James Hatley e Lucas Thomson (362.16). Queste le dichiarazioni dei due azzurri da ...

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la Svezia per inseguire il Grande sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : Grande Italia nella seconda giornata. Dieci equipaggi azzurri volano in finale : L’Italia brilla nella seconda giornata degli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Sulle acque del lago di Santa Caterina Dieci equipaggi azzurri ottengono il pass diretto per la finale sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri e si aggiungono così alle tre che si erano qualificate ieri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dagli Under 23 dove volano direttamene in finale Carlo ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Setterosa in finale per l’oro! Grande avvio del canottaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Dopo il matrimonio? Grandi seghe. Quando il finale della cerimonia nuziale è… poco convenzionale : Sainte-Marie-aux-Mines, una giovane coppia francese è convolata a nozze e sta per uscire dalla chiesa dove ad attenderli c’è una nutrita schiera di colleghi boscaioli del neo sposino. Invece del solito lancio di fiori e riso i presenti accolgono la coppia con un sonoro concerto di motoseghe rombanti. Dalle reazioni in rete il concerto non sarà stato uno dei più romantici al mondo ma sicuramente uno di quelli più ad effetto. L'articolo Dopo il ...

CUNEO/ Gran finale con la comicità del mago Budinì alla Grande Fiera d'Estate : Ha realizzato oltre 2500 spettacoli e attività didattiche inerenti al settore magico-teatrale. La Fiera è aperta dalle 10 fino a mezzanotte e si può mangiare sia pranzo che cena nel "Parco dei Golosi"...

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta e canzoni : video - finale con i Grandi classici : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:54:00 GMT)

AMICI 2018 SERALE/ Finale ed.17 - diretta e ospiti : Grande attesa per l'esibizione cantata di Lauren : AMICI 2018 SERALE, ecco le anticipazioni della puntata Finale in onda stasera: chi sarà il vincitore tra Irama, Carmen, Einar e Lauren? Tutti gli ospiti ed i duetti della gara.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:32:00 GMT)

Diretta / Trento Olimpia Milano streaming video e tv : la Grande coppia - orario (playoff finale gara-3) : Diretta Trento Olimpia Milano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:53:00 GMT)

Karate - Premier League Istanbul 2018 : Grande Italia nella prima giornata! Viviana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

Diretta/ Olimpia Milano Trento (risultato live 27-29) streaming video e Rai.tv : Grande inizio (finale - gara-2) : Diretta Olimpia Milano Trento, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Grande Fratello - finale live : Vince Alberto Mezzetti - Alessia seconda classificata. Matteo terzo classificato. Lucia - Simone e Veronica eliminati. Gina Lollobrigida super ospite : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo batte Alessia Prete al foto finish e si aggiudica il montepremi da 100 mila euro. Su leggo.it il live della...

Grande Fratello 2018 / Novità dopo la finale : il gesto di Aida Nizar e la crisi di Baye Dame : Grande Fratello 2018, cos'è accaduto ai concorrenti dopo la finale? Dal gesto di Aida verso i compagni alle confessioni shock di Baye Dame(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:00:00 GMT)