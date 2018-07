GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 21 - Presentato il concorso

CANAVESE Proseguono le escursioni guidate di Strada GRAN PARADISO con i bus in partenza da Porta Susa : Dal 21 al 31 luglionell'ambito di "Gran Paradiso dal Vivo" si alterneranno incontri e momenti di studio e di riflessione, proiezioni di film, stage formativi e spettacoli di TeatroNatura. Nell'...

I giardini del GRAN PARADISO : attività e iniziative per grandi e piccoli per conoscere le piante e i loro utilizzi : Ha riaperto da pochi giorni Paradisia, il giardino alpino fondato nell’estate del 1955 in una piccola frazione di Cogne che, nei suoi 10.000 metri quadrati di conche e avvallamenti incorniciati dal massiccio del Gran Paradiso, ospita più di 1.000 specie di piante e fiori di Alpi e Appennini, numerosi esemplari di piante officinali, esempi della flora di altri gruppi montuosi di tutto il mondo e di varie specie vegetali che vivono negli ...

Parco Nazionale GRAN PARADISO : al via a luglio 'A piedi tra le nuvole' : Così gli amanti dello sport e dell'escursionismo troveranno nella cornice "natura e sostenibilità" tante proposte attive come escursioni e attività di scoperta, fra cui la manifestazione legata al ...

Musica - teatro e cultura : la cornice naturale del Parco Nazionale GRAN PARADISO fa da sfondo a concerti - incontri e spettacoli : Fare trekking e passeggiate sui sentieri non è l’unico modo possibile per conoscere il territorio del Parco, incuneato fra Piemonte e Val d’Aosta: un modo diverso e accessibile a tutti per accostarsi all’area protetta passa attraverso le note dei canti corali, le letture di pagine di scrittori che hanno amato e vissuto queste valli, i saperi antichi degli artigiani, perché l’estate al Parco è natura ma è anche cultura! Sono tre le manifestazioni ...

Alpinisti tratti in salvo sul GRAN Paradiso : Ore di paura ma avventura finita bene per due sciAlpinisti italiani che sono stati recuperati ieri dalle Guide del soccorso alpino valdostano. Durante la discesa dalla vetta del Gran Paradiso i due si ...

Incidenti montagna : scialpinisti soccorsi sul GRAN Paradiso : Due scialpinisti italiani sono stati recuperati dall’elicottero della protezione civile sul Gran Paradiso. Durante la discesa si sono trovati di fronte ad una situazione pericolosa a causa della neve ‘marcia’ e hanno preferito chiamare il Soccorso alpino valdostano. Entrambi sono in buone condizioni fisiche. L'articolo Incidenti montagna: scialpinisti soccorsi sul Gran Paradiso sembra essere il primo su Meteo Web.

GRAN PARADISO dal vivo - il teatro nella montagna : “Camminare leggeri sulla Terra” è il tema scelto per l’estate 2018 degli eventi estivi promossi dal Parco Nazionale Gran Paradiso, con l’obiettivo di sensibilizzare i turisti ad una frequentazione del Parco più etica e sostenibile. In linea con questa filosofia è la rassegna “Gran Paradiso dal vivo” è la prima rassegna teatrale completamente sostenibile, senza palchi né amplificazioni, in cui la scenografia, il palco e le quinte non sono altro ...

Parco Nazionale GRAN PARADISO : storie di innovazione e solidarietà : Nell’area protetta più antica d’Italia esistono storie di innovazione e coraggio, due casi di imprenditoria virtuosa ed eco-compatibile, esempi di come i vincoli ambientali ed economici derivanti dall’essere all’interno di un Parco Nazionale possano trasformarsi in vantaggi importanti. La prima storia ha per protagonista Mathieu Champrétavy, un trentenne carico di entusiasmo che, nel 2015 ha fondato Tascapan, un portale che aiuta gli utenti a ...