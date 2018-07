Governo | D’Alema | “Lega di oggi ha venature neofasciste | M5s è di tutt’altra pasta Pd ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Considero la Lega di Salvini, ben diversa da quella storica, una forza politica che ha una carica di brutalità e. Non credo che il M5s abbia la stessadella Lega. E’ un errore metterli sullo stesso piano”. Così a In Onda (La7) l’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, si pronuncia sulle due forze di, senza risparmiare una caustica critica al Pd: “Nel momento in cui il M5s, all’indomani delle elezioni, ha detto di voler aprire un dialogo a sinistra, il no pregiudiziale opposto dal Pd è stato un errore. In quel momento si è consegnato il Paese a Salvini. E non dimentichiamo che Salvini non ha vinto le elezioni, ma è arrivato terzo. Selui appare il padrone del Paese” – continua – “non è per il consenso popolare, ma perché gli è stato anche consentito dal gruppo dirigente del ...