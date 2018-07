Governo : Conte - il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Il 24 ottobre incontrerò a Mosca il Presidente Vladimir Putin. Lo ringrazio sin da ora per il suo gentile invito. Sarà un momento molto utile per un confronto sui principali temi internazionali e sui nostri rapporti bilaterali”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Conte, il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pensioni - la Corte dei conti frena il Governo Conte : 'La legge Fornero non può essere modificata' : Si complica la strada del governo Lega-M5s per il superamento della legge Fornero sulle Pensioni . Dai giudici della Corte dei conti è arrivato un brusco stop a ogni tipo di riforma del sistema ...

Governo - scintille tra Salvini e Di Maio : Conte spettatore non pagante : 3 Dopo più di un mese di armonia alla guida del Governo, Salvini e Di Maio hanno dovuto fare i conti con la realta'. Per quanto apparentabili nella loro capacita' di cavalcare l’onda del populismo, Lega e Movimento5Stelle appartengono a universi contrapposti per ciò che concerne idee e finalita'. Il matrimonio ha funzionato e funzionera' fin quando i due amanti rispetteranno la liberta' d’azione dell’altro, in un gioco di ...

Migranti : Salvini - bene l'incontro con Conte. Linea comune del Governo : Lo stesso ministro della Difesa chiarisce: 'sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione'. Il ministro dell'Interno spiega che sulla Diciotti ci sono delinquenti che devono andare in ...

Governo : Salvini - con Conte linea comune su migranti : La "linea comune" concordata con Giuseppe Conte sull'immigrazione è quella di "rafforzare ancora di piuùla sicurezza dei cittadini italiani ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando coi giornalisti al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio a Palazzo ...

Migranti - il Governo si spacca sulla nave italiana : Conte sostiene Trenta e Toninelli : Come un arbitro, Giuseppe Conte ha dovuto calmare Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. I due ministri, assente Matteo Salvini in trasferta in Calabria, nel vertice dedicato ai Migranti e alla ...

“È lui il fidanzato di Rocco”. Casalino beccato in spiaggia dai paparazzi : scoop. Il gossip estivo non risparmia nessuno - neanche il portavoce del Governo Conte : La sua omosessualità era palese sin da quando partecipò al Grande Fratello, ma quasi mai, Rocco Casalino, soprattutto dopo la sua ascesa politica come responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle, aveva mai osato tanto. In pubblico, in pieno giorno, come dovrebbe fare chiunque si ami e naturalmente tra gli occhi indiscreti della gente e (purtroppo) anche dei paparazzi. In effetti il M5S non si è mai opposto alle coppie ...

Draghi sul Governo Conte e la fine della guerra tra Eritrea ed Etiopia. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Aspettiamo di vedere i fatti prima di esprimere un giudizio” sul governo italiano, dice Mario Draghi. Il presidente della Bce, nel corso di una audizione al Parlamento europeo, fa notare che a Roma “per ora ci sono stati solo proclami, che tra l’altro sono cambiati”. “La fine del Qua

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il Governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Mario Draghi (Bce) sul Governo Conte : “Per ora solo proclami - attendiamo i fatti” : Nel corso di un'audizione tenuta all'Europarlamento, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dedicato un passaggio al governo italiano: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita. Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La prova del nove saranno i fatti. Per ora ci sono stati solo proclami, che tra l'altro sono cambiati. Prima di parlare dobbiamo ...

Politica : vertice di Governo tra Conte - Salvini - Di Maio - Tria : Reuters riferisce che a Palazzo Chigi è in corso un vertice di governo tra il premier Giuseppe Conte, i due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La notizia sarebbe confermata da una fonte parlamentare e una governativa. , CC - www.ftaonline.com,

Brexit - si dimette ministro Davis : "Governo troppo arrendevole"/ Ultime notizie Gb - contestata la linea di May : Brexit, si dimette ministro Davis: "Governo troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, contestata la posizione conciliante del primo ministro Theresa May(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Parlamento - riprendono le audizioni dei ministri del Governo Conte : Martedì 10 luglio, alle ore 12, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato svolgeranno l'audizione del ministro dei Beni e delle Attività ...

Governo Conte - impennata delle fughe di capitali all'estero : C'è un indicatore economico poco noto ma che è usato dagli economisti, e soprattutto dalle agenzie di rating, per valutare l'indice di fiducia all'interno dei singoli Paesi. Si chiama Target2 ed è il ...