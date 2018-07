Goodwood - Tutte le novità del Festival of Speed - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di venerdì 13 luglio 2018) Tutto è pronto per uno degli eventi motoristici più importanti dellanno, ilofdi. Una manifestazione dedicata alla velocità, ai grandi campioni del motorsport e alle quattro e due ruote da strada e da competizione più affascinanti di sempre. Quest'anno vi sarà anche un motivo in più per seguire il FOS che proprio nell'edizione 2018 festeggia i suoi primi 25 anni di vita, il suo Silver Jubilee.Non solo hill climb. Lappuntamento nato come gara in salita allinterno della tenuta di Lord March si è evoluto fino a diventare il più esclusivo raduno di veicoli ad alte prestazioni, da quelli che hanno fatto la storia allepiù esclusive presentate dai grandi costruttori. Dal 12 al 15 luglio il mito della velocità sarà celebrato inle sue forme, con laggiunta di una serie di rievocazioni dei momenti più significativi di questo quarto di secolo trascorso ...