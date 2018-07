Gli studenti dedicano “Albachiara” a Vasco Rossi Lui felice registra la performance e

May sulla Brexit : «Stop a chi arriva in cerca di lavoro - ma cornice di mobilità per Gli studenti» : Ma, dettaglio significativo, si riserva autonomia nell'ambito dei servizi finanziari e del digitale, che rappresentano l'80 per cento dell'economia britannica: questo significa che la City sarà ...

Il clima più caldo danneggia le facoltà cognitive deGli studenti : Il caldo riduce le capacità cognitive degli studenti. Lo sostiene una ricerca dell’Università di Harvard, pubblicata sulla rivista “Plos Medicine”. I ricercatori hanno seguito 44 studenti che vivevano nei dormitori universitari. Metà di loro aveva l’aria condizionata nelle stanza, l’altra metà no. Il test è stato condotto dal 9 al 20 luglio 2016, durante una ondata eccezionale di calore. Gli studenti che vivevano in ...

Laveno Mombello - Goletta dei Laghi - workshop e mostra deGli studenti : ... l'equipaggio della Goletta incontra gli studenti degli istituti locali e l'amministrazione per un workshop sul monitoraggio delle microplastiche nei Laghi presentazione del progetto Un Mondo di ...

Il viaggio del giovane migrante in un murale nel Milanese : lo street artist dipinge con Gli studenti : Più che un murale, è una maxi installazione che ripercorre per immagini il viaggio di un migrante, un bambino costretto a fuggire dalla propria terra in guerra: si tratta di "Welc-Home", il nuovo lavoro dello street artist Cristian Sonda, realizzato nel sottopasso ferroviario di...

Maturità 2018 - gli errori più incredibili deGli studenti : “La Gioconda è di Giotto e D’Annunzio era un estetista” : Per ignoranza o per emozione, i maturandi italiani hanno dato anche quest'anno vita a una poderosa enciclopedia degli errori (e degli orrori). Dalla domanda: "Chi ha scritto il diario di Anne Frank?" allo studente che alla traduzione di greco si è presentato con il dizionario di latino. Fino ai più incredibili errori in letteratura e arte e geografia: "Il Giappone? Confina con la Polonia". Ovvio, no?Continua a leggere

A Ferrara nasce “CittAteneo” - l’intesa tra città e Unife a favore deGli studenti : Nei prossimi 3 anni, comune, università ed ER.GO. si impegneranno attivamente a migliorare la vita degli studenti universitari con numerosi interventi, che avranno l'obiettivo di creare una forte sinergia tra Università e territorio.

AGli studenti friulani piace l'attività imprenditoriale : A tre mesi dalla conclusione della quinta edizione di Young Business Talents , YBT, , il programma formativo basato su un simulatore d'impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all'interno ...

Elettrica - autonoma e connessa : così Gli studenti immaginano l'auto del futuro : Una vettura Elettrica, a guida autonoma e connessa. È il ritratto dell’auto del futuro secondo i giovani del Politecnico di Milano, ai quali Nissan ha sottoposto...

Istruzione e salute - FIMMG e FIMP : “Attenzione a non ghettizzare Gli studenti immunodepressi” : “Inclusione scolastica di bambini immunodepressi. Su questo tema speravamo di sentire almeno una parola dai ministri competenti, una parola che andasse nel senso delle nostre, molte, richieste. La nostra opinione è infatti che includere alcuni non debba mai significare ghettizzare altri”. Con queste parole Silvestro Scotti e Paolo Biasci, rappresentanti nazionali della FIMMG (Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale) e FIMP (Federazione ...

Università - la protesta deGli studenti : "Ministero ci invita a chiedere un prestito" : Il Miur ha inviato un questionario per sondare la possibilità di ricorrere al prestito d'onore per chi nonm riesce a pagarsi il corso di studi. "Ma così ci costringono a un indebitamento a vita"

Scuola - il rendimento deGli studenti italiani? Non dipende dal ceto sociale : Il rendimento scolastico degli studenti italiani non dipende dal ceto sociale. Ad affermarlo è uno studio svolto dal Politecnico di Milano e della Lancaster University: sono stati paragonati i risultati in matematica del test PISA 2015 di ragazzi di 15 anni provenienti da nove Paesi diversi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti e Italia. Per realizzare la ricerca sono state utilizzate tecniche statistiche innovative e tecniche di ...

Disegni in 3D : ecco come Gli studenti di BigRock hanno trasformato la fantasia dei vostri figli : Dovevano essere dieci finalisti ma non siamo riusciti a frenare l'entusiasmo dei disegnatori e sono diventati il doppio. E per uno, abbiamo anche un'altra sorpresa

I 'suoi' studenti si sbronzano e sveGliano il vicinato - prof scrive 50 lettere di scuse : I "suoi" studenti si ubriacano durante la festa organizzata per la fine delle lezioni, lui (il prof) prende carta e penna per scusarsi con in vicini. Il professor Alessandro Zennaro, direttore del dipartimento di psicologia...

I suoi studenti si sbronzano e sveGliano il vicinato - prof scrive 50 lettere di scuse : I "suoi" studenti si ubriacano durante la festa organizzata per la fine delle lezioni, lui (il prof) prende carta e penna per scusarsi con in vicini. Il professor Alessandro Zennaro, direttore del dipartimento di psicologia...