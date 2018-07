Gli italiani stanno con Salvini Mattarella non doveva intervenire Ma l' azione è nei

Milano - le accuse dei migranti : "Pensate solo aGli italiani" : "In 12 anni che sono in Italia non ho mai visto vivere un italiano nelle stesse condizioni in cui vivo io". Abu vive da 12 anni in Italia ed ora, dice, non ha più il permesso di soggiorno in tasca. Lo incontriamo nei giardinetti di Porta Venezia, trasformati in veri e propri accampamenti dai migranti e dove da alcune settimane giovani stranieri e famiglie con bambini piccoli bivaccano nelle aree verdi tra la Stazione Centrale e i bastioni."Lo ...

Findomestic : per l’86% deGli italiani fatturato fondamentale per vincere in campo : Il 7,4% ritiene di avere un’ottima conoscenza delle finanze della propria squadra, il 40,6% si considera informato, il 32,5% afferma di non saperne abbastanza L'articolo Findomestic: per l’86% degli italiani fatturato fondamentale per vincere in campo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moto3 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Philipp Oettl il più veloce davanti a Arbolino e Martin - lontani Gli altri italiani : È Philipp Oettl (KTM Sudmetal), non senza sorpresa, a fissare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2018 di Moto3. Il padrone di casa tedesco, infatti, ha saputo piazzare un ottimo 1:26.938 in chiusura di sessione, precedendo di appena 42 millesimi il nostro Tony Arbolino (Honda Marinelli) mentre in terza posizione, a 46, si è classificato il leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin ...

“Rischio epidemia”. Vacanze con ansia per Gli italiani in quella nota località di mare. Già 13 casi accertati. Cosa sta succedendo : Meta gettonata dagli italiani, spiagge bianche e mare di cristallo. Un paradiso terrestre che rischia di finire in quarantena. Sì perché il rischio, a quanto pare, è proprio quello di un’epidemia. L’allarme è scattato per colpa di un super batterio difficile da debellare. Sono 13 i turisti, svedesi e norvegesi, colpiti in un periodo compreso tra gennaio e aprile. Succede alle Canarie. Lo rivela il Centro europeo per il controllo delle malattie ...

80 anni fa il manifesto della razza " la connivenza dei miGliori scienziati italiani - che... - Cronache : Come tutti, gli ebrei hanno partecipato alle guerre, hanno dato il loro contributo alla società, alla cultura e all' economia italiane, e molti hanno anche aderito al fascismo. Si tratta dunque di ...

Istat - il 60 - 9% deGli italiani ha almeno un diploma superiore : sotto la media europea : Nel 2017, in Italia , il 60,9% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha almeno un titolo di studio secondario superiore. In base ai dati dell'Istat , il valore italiano è molto al di sotto della ...

Istat - il 60 - 9% deGli italiani ha almeno un diploma superiore : sotto la media europea : Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea Continua a leggere L'articolo Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea proviene da NewsGo.

Quei 700mila italiani che voGliono restare : In principio fu Little Italy. Oggi è una città nella città. Tanto che ormai, tra ragazzi, ci si scherza: chi non ha almeno un amico, un conoscente o un compagno di scuola che a un certo punto ha ...

Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata daGli italiani durante giugno 2018 : Android 7.0 Nougat si è rivelata essere la versione dell'OS Android più presente sugli smartphone degli italiani durante il mese di giugno 2018. L'articolo Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli italiani durante giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Aifa : Gli italiani consumano sempre più medicine : Il rapporto nazionale presentato oggi dall'Agenzia italiana del farmaco certifica che il consuano di medicine, ha subito un aumento del 4,3% delle dosi assunte che ha portato ad un rialzo della spesa ...

Farmaci - Rapporto AIFA : ecco qual è la categoria di medicinali più consumata daGli italiani : È stato presentato oggi in AIFA il Rapporto Nazionale sull’uso dei Farmaci, che propone anche quest’anno una descrizione dettagliata dell’assistenza farmaceutica in Italia, fotografando un incremento rispetto al 2016 pari al 4,3% per i consumi e all’1,2% per la spesa farmaceutica nazionale totale. “È importante sottolineare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ha dichiarato Melazzini “che ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica. In ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...

Migranti - aumentano del 5 per cento Gli italiani contrari agli sbarchi : Sono aumentati del 5 per cento nell'ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei Migranti. E` quanto emerge da una elaborata indagine Uecoop/Ixè in occasione del

Un giudice dice che la Spagna deve accoGliere i rifugiati italiani : Immigrazione, "Sueddeutsche Zeitung" punta l'indice contro il "silenzio" in Italia Berlino, 12 lug 08:31 - (Agenzia Nova) - L’Italia è "politicamente anestetizzata", sostiene la "Sueddeutsche Zeitung", secondo cui i populisti al governo hanno "scalfito la tradizione umanista del paese" in un clim