Gli architetti si sono riuniti Renzo Piano ha fatto male a non partecipare

Concorso Mit 148 ingegneri-architetti : iscrizioni entro il 9 luGlio : Mancano poche per iscriversi al Concorso 148 ingegneri -architetti indetto dal Ministero dei trasporti per l’assunzione di 148 ingegneri-architetti a tempo indeterminato. Il bando (scaricalo qui) scade infatti l’8 luglio. Il personale selezionato lavorerà all’interno dell’organico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà suddiviso in più sedi ...