Giulia De Lellis e Ignazio Moser sono di nuovo amici? Parla lui

Ignazio Moser senza freni : quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole su Giulia De Lellis : Ignazio Moser risponde a tutto: quante volte al giorno va a letto con Cecilia, il rapporto con Giulia De Lellis e la voglia di paternità Ignazio Moser racconta tutto, ma proprio tutto, confidandosi ai suoi follower di Instagram. L’aitante trentino in queste ore, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha chiesto ai suoi […] L'articolo Ignazio Moser senza freni: quante volte al giorno va a letto con Cecilia e le parole ...

Giulia De Lellis risponde alla studentessa che ha fatto la tesina di maturità su di lei : Giulia De Lellis e l'importanza della moda nel ventunesimo secolo. Ecco il titolo della tesina di maturità che una studentessa ha dedicato alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne e (forse) ex fidanzata di Andrea Damante. Scelta che ha sollevato molte polemiche sul web, soprattutto dopo che in una storia di Instagram Ilenia, questo il nome della ragazza, ha paragonato la sua beniamina a Giovanni Falcone in risposta a chi la attaccava per la ...

Giulia De Lellis risponde alla studentessa che ha fatto la tesina di maturità su di lei : Giulia De Lellis e l'importanza della moda nel ventunesimo secolo. Ecco il titolo della tesina di maturità che una studentessa ha dedicato alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne e (forse) ex fidanzata di Andrea Damante. Scelta che ha sollevato molte polemiche sul web, soprattutto dopo che in una storia di Instagram Ilenia, questo il nome della ragazza, ha paragonato la sua beniamina a Giovanni Falcone in risposta a chi la attaccava per ...

UOMINI E DONNE/ Valentina Rapisarda punzecchia Giulia De Lellis : "L'anno del mai lo conosco" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza? (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Giulia De Lellis in una tesina di maturità - il web attacca ma lei : ‘Onorata’ : Gli esami di maturità 2018 verranno ricordati come quelli in cui, tra Manzoni e Leopardi, si è insinuata Giulia De Lellis. La ex corteggiatrice di Uomini e donne è infatti divenuta protagonista di una tesina presentata da una studentessa e incentrata sulla moda. “Giulia De Lellis e l’importanza della moda nel ventunesimo secolo”, questo il titolo dell’elaborato che ha suscitato grande scalpore in rete e che ha attirato ...

Giulia De Lellis con Damante? Lei : “Sto bene con me stessa” : Andrea Damante e Giulia De Lellis non tornano insieme? Parla lei Mesi fa Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo quasi 2 anni di amore, si sono detti addio. Non è dato sapere il motivo, ma sono stati in tanti a pensare che l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi abbia avuto qualche scappatella, che lei potrebbe aver scoperto recentemente. Per tale ragione sarebbe stata costretta a lasciarlo. Sarà ...

Rapisarda - frecciatina a Giulia De Lellis mentre parla di ex : 'L'anno del mai lo conosco' : Alla domanda 'Perché sei rimasta a vivere a Bologna', la Rapisarda ha risposto così: 'Perché non è crollato il mondo, anzi all'inizio l'ho presa così, ma dopo mi sono resa conto che da sola potevo ...

Rapisarda - frecciatina a Giulia De Lellis mentre parla di ex : 'L’anno del mai lo conosco' : Sembra proprio che la funzione Instagram 'Fammi una domanda' sia molto apprezzata dagli ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo Giulia De Lellis e altri, infatti, anche Valentina Rapisarda ha voluto rispondere alle domande dei fan, raccontando qualche dettaglio in più sulla sua vita e sul suo ex Andrea Cerioli. L'ex corteggiatrice esclude ritorno di fiamma con Andrea Cerioli Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli si sono conosciuti all’interno del ...

Giulia De Lellis risponde alla fan della tesina/ Ecco il voto all’esame orale e la reazione dopo il messaggio : Giulia De Lellis risponde ad Ilenia, la fan della tesina portata alla maturità che ha ricevuto molte critiche: Ecco il voto all’esame orale e la reazione dopo il suo messaggio.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:36:00 GMT)

Giulia De Lellis vola negli Usa : Andrea ricorda la vacanza con lei : Giulia De Lellis vola negli Usa, Andrea Damante ricorda la vacanza africana con lei: cosa sta succedendo tra i due Giulia De Lellis, sola soletta, vola in America, sbarcando a Los Angeles; Andrea Damante intanto pubblica una foto della recente vacanza africana, quella stessa vacanza in cui lui e la sua Giulietta erano felici, spensierati e innamorati. […] L'articolo Giulia De Lellis vola negli Usa: Andrea ricorda la vacanza con lei ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme?/ Lei spiega : "Dare un'altra chance? Se ne vale la pena sì" : Giulia De Lellis su Instagram spiega, velatamente, perché ha deciso di riprovarci con Andrea Damante. "Dare un'altra chance a qualcuno? Se ne vale la pena si!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Danilo Aquino spara a zero su Giulia De Lellis : "Devi essere un po' meno" : Il Gf Nip è finito da diversi mesi, ma i riflettori su alcuni concorrenti non si sono ancora spenti e quando fanno per spegnersi c'è sempre qualcuno che li riaccende. Questa volta non parliamo di Aida ...

GF - Danilo Aquino contro Simone Coccia : «Losco - subdolo e stratega. Giulia De Lellis deve essere un pò meno...» : ROMA ? La bagarre fra gli ex gieffini Danilo Aquino e Simone Coccia. I due durante il Grande Fratello condotto con successo di ascolti (meno di critica per via di alcuni accadimenti poco...

Gf - Danilo Aquino contro Simone Coccia : "Losco - subdolo" E su Giulia De Lellis... : E' un fiume in piena Danilo Aquino, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ai microfoni di Non succederà più, la trasmissione radiofonica, condotta dall'eccelsa Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, l'ex gieffino si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Simone Coccia, con cui, anche recentemente, si è scontrato sui social:prosegui la letturaGf, Danilo Aquino contro Simone Coccia: "Losco, ...