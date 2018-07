Girmawit Gebrzihair | ha davvero 16 anni? Mondiali Atletica Under 20 | dubbi e ironia sui

Mondiali Under 20 di atletica leggera - ironia e dubbi sull’etiope Girmawit Gebrzihair : ha davvero 16 anni? : A quanto corrispondono 16 anni di età in Etiopia? È la domanda che sta sorgendo spontanea dopo la partecipazione di Girmawit Gebrzihair, 16enne etiope, ai campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera che si stanno tenendo a Tampere, in Finlandia. Per tutti, lei potrebbe avere benissimo 30 anni e considerando che i campionati junior sono meno rigorosi in termini di controllo della veridicità dell’età dichiarata dagli atleti, i dubbi sulla ...

Dubbi sull'età di Girmawit Gebrzihair - bronzo nei 5mila metri ai mondiali under 20 : "Non può avere 16 anni" : Si chiama Girmawit Gebrzihair e dichiara di avere 16 anni. Ai mondiali under 20 in corso a Tampere, in Finlandia, il 10 luglio l'atleta etiope ha vinto il bronzo nella gara dei 5000 metri. Ma poco dopo la vittoria più di un utente in rete ha sollevato la questione: Girmawit ha davvero 16 anni?-El deporte y la vida sana te hacen ver más joven. Girmawit Gebrzihair, 16 años, atleta. pic.twitter.com/dHyhjghYZo — Galo ...