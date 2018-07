Giovedì e venerdì scorsi alla Corte Ospitale di Rubiera la finale di Forever Young

Cinema intorno al Vesuvio - gli appuntamenti di Giovedì 28 e venerdì 29. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi >Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Sciopero nazionale dei trasporti Giovedì 7 e venerdì 8 giugno : Sciopero nazionale dei trasporti giovedì 7 e venerdì 8 giugno Fermi dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì alcuni treni, i mezzi pubblici di Roma e Torino e tre compagnie aeree. Ecco i servizi garantiti e le corse sostitutive istituite durante il fermo del personale di viaggio Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 24 e venerdì 25 maggio 2018: Carmelo si fa coraggio e segue il consiglio di Severo, chiedendo ad Adela di sposarlo! Julieta è in ansia per Saul, non riuscendo a capire il motivo della sua assenza. Quando poi i due si incontrano, cominciano a litigare in piazza in modo plateale… Saul è a un bivio: seguire il proprio cuore o assecondare le pretese assurde di Francisca… Aquilino alla fine ha ...

Giro d’Italia – Pratonevoso - Jafferau e Cervinia - ecco i tre incredibili tapponi di Giovedì - Venerdì e Sabato dove si deciderà tutto [ALTIMETRIE e DETTAGLI] : Giro d’Italia, tutto in tre giorni: nei tre tapponi alpini in Piemonte tra Giovedì, Venerdì e Sabato si deciderà la corsa rosa. Oltre 8.000 metri di dislivello, 9 Gran Premi della Montagna, 8 chilometri di sterrato e il gran caldo in arrivo, saranno tre giorni terribili Dopo la spettacolare cronometro di Rovereto, il Giro d’Italia ripartirà alle 13:20 di domani da Riva del Garda per una tappa intermedia, molto corta (appena 155km) e ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2018 : anticipazioni puntata 453 di Una VITA di giovedì 17 e venerdì 18 maggio 2018: Ursula riappare con il volto assai malconcio e parla a Susana di un fantomatico riccone conosciuto nel corso della sua assenza da calle Acacias, che si è innamorato di lei e l’ha fatta diventare una signora, ma che poi, dopo il suo rifiuto, ha cominciato a darle la caccia; Susana ci crede e promette di aiutarla. Arturo intende sfidare Liberto a duello e, per ...

Upfront 2018-19 Fox : le comedy si spostano al venerdì - il Giovedì football - l'ultima stagione di Gotham in mid-season : Il palinsesto annunciato dalla Fox riserva molti cambiamenti, il primo dei quali è lo spostamento della serata dedicata alle comedy dal martedì al venerdì, quando andranno in onda la novità The Cool Kids ed il revival di Last Man Standing, che il network ha deciso di riportare in onda dopo la cancellazione sulla Abc l'anno scorso.Il martedì, invece, andrà a Lethal Weapon (con il nuovo co-protagonista Seann William Scott al posto di Clayne ...

Giovedì 10 e venerdì 11 maggio il Teatro Astoria ospiterà due spettacoli - entrambi in scena per beneficenza : Giovedì 10 e venerdì 11 il Teatro Astoria di Fiorano farà da cornice a due spettacoli che verranno messi in scena per beneficenza. Giovedì 10 maggio alle 20.30 verrà presentato "Messaggi e Miraggi", dedicato a Francesca Fratti, a cura di Somantica Project: si tratta di uno ...

Focus tv - palinsesto tv di Giovedì 17 e venerdì 18 maggio : Pochi giorni al debutto della nuova Focus Tv targata Mediaset e possiamo svelarvi in anteprima la programmazione di giovedì 17 e venerdì 18 maggio Grande attesa per il lancio del nuovissimo Focus Tv, il canale che da sempre ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di storia, scienza, tecnologia, spazio e tanto altro. Dopo l’acquisto da parte di Mediaset, il canale si arricchisce di nuovi contenuti che sicuramente saranno ...