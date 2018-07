“Gianni | sei gay?” La domanda arriva a bruciapelo E Sperti risponde

caffeinamagazine

: RT @SensoDiNausea: Se sei ubriaco non puoi guidare una macchina, 2 birre e vai al SERT, però puoi guidare l'Europa. Ottimo! Vado a vomitar… - corallo_gianni : RT @SensoDiNausea: Se sei ubriaco non puoi guidare una macchina, 2 birre e vai al SERT, però puoi guidare l'Europa. Ottimo! Vado a vomitar… - luca_vota : @cambiareilpd @ulrico_dp @69banji @damianofaraone @Scacciavillani @NicolaBellu @MPenikas @guffanti_marco… - RaffaelePizzati : RT @oldneuville: @gq_gianni @semiramidemalik Avrei voluto vedere un selfie della sua faccia quando ha ricevuto la chiamata da Conte. Salvin… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Era piuttosto scontato che Gianni, ballerino e storico opinionista di ”Uomini e Donne”, prestandosi al gioco delle domande di Instagram, si ritrovasse nella circostanza di doverre a chi gli chiede se sia gay. L’opzione “fammi una” introdotta da Instagram in queste ore si sta infatti rivelando uno strumento utilissimo per gli utenti del social network che così stanno avendo l’opportunità di conoscere meglio i loro ‘beniamini’, disposti are ad ogni tipo di. Dopo Elena Santarelli, Stefano De Martino, Andrea Iannone – che ha rivelato dettagli piccanti sulla sua vita sessuale – anche Gianni, popolare opinionista di Uomini e Donne, si è reso disponibile per interagire con i suoi fan che gli hanno rivolto ogni tipo di, tra cui quelle sulla sua vita privata. L’opinionista ha risposto anche alle domande ...