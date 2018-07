Germania | economia in accelerazione | indicatori positivi

Tajani : con chiusura frontiere Austria-Germania danni a economia : ... anzi rischieremmo di avere immigrati che vengono dal Sud e anche dal Nord in più i danni che si creerebbero all'economia, pensate cosa significherebbe la chiusura del Brennero, ci sarebbero ...

Germania : vento favorevole all'economia si sta smorzando - Ifo - : ... il vento favorevole goduto dall'economia tedesca si sta calmando". Complice anche le tensioni commerciali globali.

Germania : a giugno l'economia a giugno cresce - ma a un ritmo lento - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di giugno si è attestato a 55,9 punti inferiore alla lettura precedente pari a 56,9 punti ,...

Ifo : PIL Germania in calo - economia peggio del previsto nel 2018 : Le nuvole scure di tempesta si stanno attualmente addensando sull'economia tedesca'. Così Timo Wollmershaeuser , head of business cycle analysis and forecasts dell'Ifo. Ricevi aggiornamenti su ...

Germania - peggiora l'outlook dell'economia per i prossimi sei mesi : Gli esperti dei mercati finanziari sono sempre più scettici sull'outlook dell'economia tedesca. Il barometro che misura le loro aspettative per i prossimi sei mesi è sceso a giugno di 7,9 punti a -16,1.

Governo - all’Economia il consigliere di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma pro cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...

Dagospia - ministro Economia : ecco i tre nomi graditi alla Germania in lizza per il posto nel governo Cottarelli : Nel cuore della notte, Dagospia lancia la sua bombetta. Si parla del ministero dell'Economia del governo di Carlo Cottarelli , esecutivo nato morto. In attesa dei nomi ufficiali, che verranno presentati probabilmente già oggi, martedì 29 maggio, Dago rivela chi ci sarebbe in pole per ...

Governo : Messina - economia in ripresa - export cresce più di Germania : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – “L’economia italiana è in ripresa, le aziende registrano buoni risultati, oltre che nella manifattura anche nel settore dei servizi. L’export cresce a ritmi superiori di quelli di Germania e Francia. Le aziende che investono e innovazione, in particolare nel digitale, hanno ripreso ad assumere”. A sottolinearlo , in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è Carlo ...

Germania : rallentamento economia è arrivato in anticipo e in maniera più pronunciata - analisti - : La stabilizzazione della fiducia a maggio è moderatamente incoraggiante dopo diversi mesi di cali consecutivi anche se va rilevato che in quasi tutti i settori le imprese si aspettano un ulteriore ...

Germania : economia piú debole a maggio - giù maifattura e servizi : Indietreggia l'indice Pmi manifatturiero in Germania sceso a maggio al 56,8 dal 58,1 di aprile, al di sotto delle previsioni. Lo comunica IHS Markit, specificando che anche l'indice relativo ai ...

All'Economia Savona - critico verso euro e Germania : Meno di quattro anni più tardi l' ex ministro dell'Industria del governo Ciampi , classe 1936, è considerato come il primo candidato per il ministero dell'Economia del nascente governo Lega-M5s. Il ...

Germania - Bundesbank ritiene che frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...