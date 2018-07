Georgina? C’è prima ‘lei’ nel cuore di Cristiano Ronaldo Da sempre Il punto fermo di

caffeinamagazine

: ho sognato di stare in attesa che si aprissero le porte e uscisse CR7. esce georGina&figli tutti urliamo MA torna i… - kyka78 : ho sognato di stare in attesa che si aprissero le porte e uscisse CR7. esce georGina&figli tutti urliamo MA torna i… - HarleenFrance12 : #tgMora24 ST’IMPUNITA che c’ha più della sottoscritta ?? Ronaldo e la Juve? Intanto CR7 si gode la Grecia con Geor… - MarcoFassone : @LucaParry85 Luca, la foto di Georgina in maglia puma a Milano sul suo profilo ig non c'è più comunque ?? -

(Di venerdì 13 luglio 2018)è l’uomo del momento. Da quando è ufficialmente un calciatore della Juventus, ne parlano tutti. Anche i non patiti di sport, perché CR7, oltre che uno sportivo, è anche un personaggio. Oltre al talento indiscusso, i gol da fuoriclasse, i Palloni d’oro, i numerosi brand di cui è testimonial, le linee che portano il suo nome e i 135 milioni di follower su Instagram, in questi anni sono circolati tantissimi pettegolezzi. Poi è arrivataRodriguez. Modella con un passato da ballerina, classe 1995, capelli neri, occhi scuri e fisico da urlo, fa coppia fissa conda due anni e lo scorso novembre è diventata mamma della piccola Alana Martina, quarta figlia di CR7 e primogenita della coppia.ha una famiglia allargata: è anche papà di due gemelli, Eva e Mateo, nati da madre surrogata che hanno soltanto cinque mesi in più rispetto alla piccola di ...