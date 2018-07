Georgina a Torino | la nuova avventura sabauda di miss Ronaldo

vanityfair

: A Torino arriverà anche lei. Chi è Georgina Rodríguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo - infoitsport : A Torino arriverà anche lei. Chi è Georgina Rodríguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo -

(Di venerdì 13 luglio 2018), dunque. La principessa di «O». Ve la immaginate alla Continassa, il nuovo centro sportivo della Juve? No. Bene. Infatti non ci andrà. La coppia d’oro – con famiglia allargata (compresa l’onnipresente e ingombrante mamma di Cristiano) – abiterà in centro, attico luminosissimo nei pressi di Piazza San Carlo. Di lui si sa tutto, di lei meno.Rodriguez. 24 anni, ex cameriera, ex commessa da Gucci e da Dolce e Gabbana, ballerina in progress, amante del pilates, «Cinderella» dalla voce flatuata (per i pochi che l’hanno sentita parlare), una Kim Kardashian meno esuberante ma (quasi) sempre vestita con outfit nero. E’ lei la mamma di Alana Martina, avuta sei mesi fa. Ma tratta come figli (suoi) anche Cristiano Junior, Eva e Mateo, i piccoli che il fuoriclasse ha avuto da madri surrogate. Premessa: ha passato la selezione della mammina di Cristiano, la ...