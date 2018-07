GEORGE CLOONEY | INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA Foto | il desiderio dell' attore subito

GEORGE CLOONEY - ecco le foto choc dell'incidente in Sardegna : MILANO ? Dopo la notizia che ha fatto il giro di tutti i mezzi di comunicazione arrivano le foto dell?incidente in cui è rimasto coinvolto George Clooney in Sardegna, dove...

GEORGE CLOONEY incidente in moto il casco gli salva la vita : George Clooney ha avuto un’ incidente in moto in Sardegna per girare la serie tv “Catch 22”: lo schianto è avvenuto poco distante dall’hotel dove alloggia con la produzione. Clooney,che era uscito in scooter, si è scontrato contro il parabrezza di un’automobile e ha sfondato il vetro con la testa nell’impatto: per fortuna indossava il casco, come raccontato da un testimone. Dopo lo schianto, Clooney è stato ...

GEORGE CLOONEY al pronto soccorso : incidente con lo scooter vicino a Olbia : L’attore americano George Clooney ha avuto un incidente in Sardegna durante la lavorazione della sua nuova serie tv-evento Comma 22 (titolo originale Catch 22). Il divo di Ocean’s Eleven si trova attualmente in Gallura appunto per le riprese del suo nuovo progetto – di cui è anche regista, attore e produttore esecutivo -, per il quale ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia in Italia finché non saranno finite gli ...

GEORGE CLOONEY ha avuto un incidente : è in ospedale : George Clooney ha avuto un incidente stradale in Sardegna, alla guida del suo scooter. Era appena uscito dall’hotel in cui alloggiava, a Loiri Porto San Paolo, quando è stato investito da un’auto in zona Costa Corallina. Carabinieri, polizia e i soccorsi del 118 dono intervenuti, e l’attore è stato trasportato al Pronto Soccorso di Olbia. Il codice di ricovero è giallo. Quindi non eccessivamente grave. Si pensa si tratti di un ...

Le immagini dell'incidente di GEORGE Clooney : Un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera mostra come è avvenuto l’incidente in cui è rimasto coinvolto l’attore

L’incidente a GEORGE CLOONEY : ecco il momento dell’impatto : L’attore è volato in aria dopo lo scontro con l’auto che stava svoltando (immagini concesse dal Consorzio Costa Corallina)

Incidente di GEORGE CLOONEY - l'investitore/ “Non sono un pirata della strada - l’ho riconosciuto e temevo…” : l'investitore di George Clooney, il 68enne dentro la sua Mercedes ha avuto lo scontro con l'attore: “Non sono un pirata della strada, l’ho riconosciuto subito e temevo si fosse fatto male".(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Parla Antonello Viglino - l'uomo coinvolto nell'incidente a GEORGE CLOONEY : "C’era il sole - mi è volato sul cofano" : George Clooney stava guidando la sua moto quando ha centrato il cofano della station wagon di Antonello Viglino, termoidraulico di 65 anni. Il volo in aria, la caduta per terra, poi la paura: Clooney ha riportato ferite e un trauma al ginocchio, che gli è "costata" una prognosi di 20 giorni.La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal Corriere:George Clooney, che guidava tranquillo la sua Yamaha T Max, l'ha centrata sul ...

