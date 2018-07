Genova | si riapre il caso della morte di Massimo Mattoni | fu omicidio e non suicidio

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo 18 anni ripartono le indagini sulladi, un ex tour operator genovese, scomparso a soli 40 anni nel 2000. L’ennesimo cold case che si, questa volta grazie al fratellovittima, Fabio. L’uomo non ha mai creduto alla versione ufficiale, che parlava di un, dovuto a delusioni amorose, dopo che il fratello era sparito nel nulla il 29 giugno del 2000. Grazie alla sua tenacia, che l’ha portato a continuare le indagini da solo in tutti questi anni, il Gip diAlessia Solombrino ha chiesto al pubblico ministero Fabrizio Givri di riaprire l’inchiesta, che vedrebbe una coppia di amici diiscritta nel registro degli indagati con l’accusa divolontario: il movente, ancora una volta, sarebbe il denaro. La scomparsa died il ritrovamento dei resti Per comprendere bene la vicenda bisogna risalire a quel 29 giugno di 18 anni ...