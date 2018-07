Generali - con "Fianco a Fianco" entra nella vita delle vittime di gravi incidenti : Generali Italia ha presentato oggi, a Roma, Fianco a Fianco , un protocollo che oltre al risarcimento del danno consente un sostegno personalizzato delle vittime dei gravi incidenti stradali , con un ...

Generali - accordo con la Fondazione Don Gnocchi per assistere le vittime di gravi incidenti : Al via l'iniziativa Fianco a Fianco di Generali. La compagnia triestina ha siglato una partneship con la Fondazione Don Carlo Gnocchi per offrire i migliori percorsi di cura e riabilitazione. 'Un ...

Al fianco delle vittime di incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone , con costi sociali elevatissimi. E l'...

Al fianco delle vittime di incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Roma, 13 lug., AdnKronos, - Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone, con ...

Al fianco delle vittime di incidenti stradali - arrivano i consulenti Generali : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il tema dei gravi incidenti stradali ha un forte impatto nel nostro Paese: in Italia si verificano oltre 175mila incidenti stradali con lesioni gravi alle persone, con costi sociali elevatissimi. E l’obiettivo di una delle maggiori compagnie assicurative è stato quello di studiare e mettere in campo un nuovo modo, che mette al centro la persona, di assistere chi, a seguito di un sinistro, subisce ...

Andrea Salerno a DM : «La7 non è una all news Generalista. La concorrenza di Rete 4? Noi abbiamo una storia - gli altri cercheranno di imitarci» : Andrea Salerno Oscurato dalla presenza dell’editore Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti 2018/2019 di La7 , il direttore di Rete Andrea Salerno ha avuto poco spazio per parlare. Ma ha parlato. E lo ha fatto con noi. Ai nostri microfoni, il giornalista ed ex autore televisivo ha commentato le conferme della programmazione terzopolista, rivendicando i risultati ottenuti sinora, e si è soffermato su alcuni aspetti che ...

Milano - Generali trasloca a Citylife : la convivenza nel grattacielo «Storto» in 23 regole di condominio : La seconda torre di Citylife prende vita. Lunedì centinaia di lavoratori hanno preso possesso degli uffici varcando la porta dell'avveniristico grattacielo di vetro, lo «Storto» progettato da Zaha ...

Generali cede le polizze Vita in Germania : con Leben incassa 1 - 9 miliardi : MILANO - Generali compie un passo nella riorganizzazione del proprio portafoglio per ridurre il rischio relativo ai tassi d'interesse e chiude una importante cessione in Germania: le polizze Vita di ...

FRECCE TRICOLORI - ARONAIRSHOW LAGO MAGGIORE/ Video - ieri le prove Generali con 30mila persone : FRECCE TRICOLORI, ARONAIRSHOW del LAGO MAGGIORE, da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio la speciale manifestazione dedicata al volo: programma ed eventi(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:31:00 GMT)

Rai : Serena Dandini convoca Stati Generali su Rai3 - torna tv delle ragazze : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Serena Dandini torna su Rai3 festeggiando il 30esimo anniversario della Tv delle ragazze con un nuovo programma di satira al femminile. Si intitolerà ‘Stati Generali’ e ospiterà un cast fisso di ‘nuove’ e ‘vecchie’ ragazze, oltre a una serie di ospiti, coniugando le indimenticabili pillole di satira che hanno fatto epoca negli anni ’90 con nuovi sketch, in una ...

Generali : accordo con Visiotalent per processo di recruiting : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Generali Italia ha siglato una partnership con Visiotalent, attiva nel campo del video recruitment, per rinnovare e migliorare i propri processi di assunzione del nuovo personale. Il sistema di video recruitment di Visiotalent, si spiega da Generali Italia, consente ai professionisti delle risorse umane d’invitare i candidati a registrare una video intervista a supporto della propria candidatura. ...

Stati Generali economia Genova a ottobre : ANSA, - Genova, 27 GIU - "Il 16 e 17 ottobre a Palazzo Ducale si svolgerà la seconda edizione degli Stati generali dell'economia di Genova, con un nuovo tavolo sulla 'silver economy'". Lo ha ...

Generali - Donnet incontra premier Vietnam : Questo paese rappresenta per noi una realtà molto attrattiva, guidata da una forza lavoro giovane e dinamica che sta integrando sempre più la nazione all'interno dell'economia globale Generali è ...

Che cosa faranno Generali e Allianz con Unicredit : L'articolo di Anna Messia, giornalista di Mf/Milano finanza Unicredit vuole crescere nella bancassicurazione nei Paesi dell'Europa centro-orientale e come partner sceglie Generali e Allianz. Come ...