Galaxy X debutto vicino | Samsung deve sbrigarsi | concorrenti agguerriti

(Di venerdì 13 luglio 2018)è pronta a scommettere sulX (per il momento chiamiamolo così) e sugli smartphone pieghevoli. Il rilascio del vice presidente Jay Y. Lee e delle scarse vendite delS9 hanno portato nuova linfa alla divisione Mobile dichecambiare direzione se non vuole entrare in crisi.necessità di mosse audaci,X potrebbe esserne una L’erede del fondatore diha l’autorità e il pensiero strategico per prendere decisioni a lungo termine. La sezione mobile necessita di mosse audaci e Jay Y. Lee potrebbe essere l’uomo giusto per metterle in atti, infatti ha già ordinato un cambiamento dell’ultimo minuto nel design del Note 9,essere più sottile. In un mercato stagnante la mossa giusta potrebbe essere investire in qualcosa di completamente nuovo e gli smartphone pieghevoli lo sarebbero. È ormai qualche anno che ...