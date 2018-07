Galak-Z GRATIS sull’eShop della Nintendo Switch | iOS e Android

gamerbrain

(Di venerdì 13 luglio 2018)-Z a partire da oggi è ufficialmente disponibile su, iOS eGRATUITAMENTE in due differenti versioni, a seconda del dispositivo ma entrambe-Z debuttasu Swich,e iOS Vivi combattimenti spettacolari nello spazio dall’abitacolo di una sfolgorante astronave o di un gigantesco Mecha! Lotta contro i pirati spaziali, spiaccica insetti giganti, sfida bot oscuri e distruggi le truppe imperiali del malvagio Barone, superando più di cento missioni rigiocabili ogni volta che vuoi, in una campagna con una storia completa. Combatti contro le squadre create da altri giocatori nella lega delle battaglie di bot e vinci trofei per portarti a casa grandissime ricompense. Colleziona aggiornamenti, materiali, reperti e bot per potenziare la tua astronave e il tuo Mecha e scala le classifiche per diventare il miglior ...