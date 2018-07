Furti d' auto in calo | i suv maggiormente nel mirino dei ladri

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nel corso del 2017 idisono diminuiti, ma sono calati anche i recuperi dei mezzi rubati. In base a quanto emerge da alcuni dati redatti da LoJack, ogni giorno nel nostro paese sono 274 le vetture che vengono rubate e di queste ben 164 sono poi come "disperse nel nulla" e non riescono ad essere trovate: secondo le stime più recenti, solo 4 veicoli su 10 dopo il furto riescono ad essere recuperati dalle Forze dell'Ordine. Inel corso degli anni sono diventati sempre più furbi grazie alle nuove tecnologie, motivo per il cui il giro d'affari che c'è dietro è molto grande. L'evoluzione deid'I malavitosi pare siano 'interessati' molto ai suv: il contraddizione con i dati generali VIDEO infatti, il furto dei suv è salito dell'8% rispetto all'anno 2016. Lazio, Lombardia e Puglia sono le regioni più a rischio perdi questa tipologia di veicoli e i modelli ...