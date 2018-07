FUD | l’hamburger siciliano che farà innamorare Milano

vanityfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Gli anni d’oro degli hamburger gourmet sono finiti per sempre e nella capitale dei food trend si contano più chiusure che nuove aperture. Obiettivamente quante hamburgerie potevano esserci in una sola città?non è New York ma le mode passano in fretta quanto nella Grande Mela, e i suoi abitanti si stufano velocemente. Ora un nuovo fast food ciperò tornare la voglia di mangiare panini e patatine – contendendosi per certo la palma d’oro del migliore della città. Apre sui Navigli in via Casale il terzo FUD Bottega Sicula, locale simbolo della nuova ristorazione siciliana. Niente arancini, niente cannoli, niente stereotipi, ma hamburger alti una spanna a base di materie prime 100% siciliane. Detta così, sembra ancor meno una notizia, in un mondo dove tutto è gourmet, dalla pizza al toast, e tutto è fatto con prodotti tipici di prima qualità. Ma FUD è diverso, e il suo cibo è ...