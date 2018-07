Ftse Mib in rialzo di mezzo punto percentuale in chiusura di ottava Bene Leonardo e

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 13/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 21.907, con un aumento dello 0,54%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 13/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Derivato italiano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 21.815. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della ...

Andamento Future Ftse Mib del 13/07/2018 - ore 15.40 : Giornata in moderato rialzo per il FIB , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 21.800, in recupero dello 0,62%, ...

Piazza Affari sui massimi di seduta : industriali e lusso sugli scudi - in rosso Telecom. Ftse Mib +0 - 56% : Bene il resto del mondo, +9,7%,. Brunello Cucinelli, presidente e a.d. , nonchè fondatore e principale azionista con il 51%,, si attende per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto ...

Andamento Future Ftse Mib del 13/07/2018 - ore 9.30 : Seduta invariata per il FIB , mentre il derivato di Francoforte scambia in leggero rialzo. Il Future sul FTSE MIB ha iniziato a trattare a 21.800, con una variazione di soli 25 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 12/07/2018 : Chiusura del 12 luglio Sessione moderatamente positiva quella del 12 luglio, per il derivato italiano , che termina gli scambi in salita a 21.715. Lo scenario di breve periodo del Future sul FTSE MIB ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 12/07/2018 : Chiusura del 12 luglio Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%. Il quadro tecnico del FTSE MIB segnala un ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 38% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.790 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.992 punti.

Piazza Affari chiude in netto calo con Europa - Ftse Mib -1 - 58% : Milano, 11 lug., askanews, - Chiusura in netto calo per Piazza Affari come per le altre Borse europee, allarmate dalla prospettiva di una nuova offensiva da parte dell'amministrazione Trump sui dazi. ...

Tenaris in fondo al Ftse Mib dopo la bocciatura di Credit Suisse : Teleborsa, - Giornata pesante a Piazza Affari per il titolo Tenaris, che passa di mano in perdita del 3,94% risultando tra i peggiori del paniere FTSE Mib. A far scattare le vendite ha contribuito ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib dell'11/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 21.655, con un calo dell'1,40%. Attesa per il resto della seduta un'...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib dell'11/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dell'1,42%, portandosi a 21.744. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Piazza Affari apre in ribasso - Ftse Mib -0 - 78% a 21.886 punti : Apertura negativa per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia infatti sul terreno lo 0,78% a 21.886 punti. In rosso anche gli altri principali ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 11% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna lo 0,11% a 22.057,30 punti.