Fratoianni | Salvini piccolo sadico | ringrazio Mattarella

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Questo povero Paese ha dovuto assistere ad una nave della nostra Marina Militare condannata ad una via crucis in mare e nel porto di Trapani, con 67 esseri umani, tenuti sotto sequestro di un, perche’ questo e’ ormai il ministro dell’interno. Uncome quei bambini che danno fuoco al formicaio godendo dello spettacolo delle formiche che bruciano o che infilano gli spilli nelle code delle lucertole”. Lo afferma Nicoladi Liberi e Uguali in un’intervista a Radio Radicale. “Un grande grazie per il gesto semplice del Presidente della Repubblica ma anche una grande rabbia- conclude- verso chi esercita il proprio potere e la prepotenza nei confronti dei piu’ deboli, mentre e’ incapace di produrre qualche risultato, come ad Insbruck dove ad esempio dai suoi amici concretamente ...