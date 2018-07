Fratelli d' Italia cresce | oltre 200 amministratori scelgono la Meloni

"La Lega non ci spaventa" - Giorgia Meloni chiama a raccolta gli amministratori locali di Fratelli d'Italia : "La Lega non ci spaventa". Giorgia Meloni chiama a raccolta a Roma tutti gli amministratori che hanno deciso negli ultimi mesi di aderire a Fratelli d'Italia per dire che il centrodestra non è solo Matteo Salvini, nonostante l'inarrestabile exploit nelle urne e nei sondaggi. Il messaggio è che dal suo partito non c'è alcun fuggi fuggi verso il Carroccio "al di là di quello che dicono alcune interessate più che ...

Meloni : Fratelli d’Italia ha votato abolizione vitalizi : Roma – “Fratelli d’Italia ha votato l’abolizione dei vitalizi: un privilegio inaccettabile e fuori dal tempo. Abbiamo combattuto per anni, spesso in totale solitudine, la battaglia per il ricalcolo dei vitalizi e delle pensioni d’oro sulla base dei contributi versati, e siamo contenti che ora sia patrimonio di tutti. La proposta del M5S contiene purtroppo delle lacune ma ci auguriamo che, per questo motivo, la ...

De Priamo-Ghera : Fratelli d’Italia chiederà dimissioni Meleo : Roma – “In una nota ufficiale l’Atac conferma quanto annunciato da Fratelli d’Italia, ovvero che la gara bandita per l’acquisto di 320 nuovi bus e’ andata deserta, pertanto il comunicato della municipalizzata mette spalle al muro l’assessore alla Mobilita’ che a nostro avviso ha grandi responsabilita’ su quanto accaduto”. “Facciamo notare che la crescita del parco mezzi, a partire ...

Magliette azzurre alla Camera - Roberto Fico interrompe la protesta di Fratelli d’Italia : Continua l'iniziativa di Fratelli d'Italia, in contrapposizione alle Magliette rosse per i migranti: i deputati, durante la seduta a Montecitorio, hanno tolto le giacche e indossato una maglietta azzurra sopra la camicia. Fico ha minacciato di allontanarli dall'Aula.Continua a leggere

Italia : morto Carlo Benetton - il più giovane dei quattro Fratelli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Umbria - Lega e Fratelli d'Italia : "Basta soldi pubblici ai rom" : Se pensiamo agli episodi di cronaca che spesso capita di leggere sui giornali - dichiara - quest'ultimo punto fa amaramente sorridere. Il concetto di integrazione è esattamente contrario a quello di ...

Alla festa del Sole il consigliere di Fratelli d'Italia cita Mussolini - applausi in platea : L'intervento di Alfonso Indelicato che al raduno di Abbiategrasso, criticando i paesi dell'Europa del Nord, ha riportato le parole del Duce

Festa del Sole - il consigliere di Fratelli d’Italia cita il Mussolini del 1934 “contro i Paesi del Nord Europa”. Platea applaude : Una maniFestazione civile, democratica, assicurano i parlamentari di Fratelli d’Italia e della Lega, anzi di più demonizzata, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, di Forza Italia. Demonizzata perché “ha posizioni che non sono conformi a politically correct si rovescia” e questo è “inaccettabile”. E in effetti alla Festa del Sole organizzata dall’organizzazione di ...

Giorgia Meloni - Simone Furlan e l'esercito di Silvio passano con Fratelli d'Italia : addio a Silvio Berlusconi : Insomma, la Meloni fa campagna acquisti, riflettendo anche sul suo ruolo e sul suo futuro, sia nel centrodestra che nella politica italiana. L'ingresso di Furlan, per lei, è un aiuto 'nella ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Fratelli d'Italia - la denuncia di Fabio Rampelli : il colpo di coda del Pd - così hanno sputato sugli eroi italiani : 'Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi': evidentemente al ministero dello Sviluppo economico, sotto il governo Gentiloni, hanno preso alla lettera la controversa frase di Bertolt Brecht. L' ...

I conti dei partiti : Fratelli d’Italia in rosso : conti in rosso per Fratelli d’Italia nel 2017, come attesta il bilancio del partito, ma la pattuglia di 50 eletti rappresenta, secondo quanto si legge nell’illustrazione contabile, la garanzia per il futuro....

Fratelli d'Italia molla il governo "Fallimento Conte - vertice flop" "La Lega ha tradito il Centrodestra" : Fratelli d'Italia si smarca nettamente dal governo Lega-M5S e, dopo essersi astenuto sul voto di fiducia in occasione dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il partito di Giorgia Meloni attacca a testa bassa sul tema dei migranti dopo il vertice di Bruxelles. Nel mirino anche la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it