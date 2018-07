Francesco Monte e Sara Affi Fella | insieme in Puglia Uomini e Donne | “Work in

Sara Affi Fella e Francesco Monte sorpresi insieme : amore in vista? : Francesco Monte e Sara Affi Fella si sono incontrati Come tutti sapranno a menadito Sara Affi Fella e Francesco Monte si sono lasciati dai rispettivi partner. La prima ha conosciuto a Uomini e Donne il suo ex Luigi Mastroianni. Tuttavia, una volta usciti dal dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno capito ben presto di non essere fatti l’una per l’altro. La stessa cosa è capitata anche a Francesco Monte. ...

Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte : “Work in progress…” : Sara Affi Fella sbarca in Puglia e va a pranzo con Francesco Monte che scrive: “Work in progress…”. I fan continuano a sognare dopo la ‘pizzicata’ del mese scorso a Ibiza Poco meno di un mese fa aveva fatto molto rumore un avvistamento a Ibiza: quello che riguardava Sara Affi Fella e Francesco Monte. I […] L'articolo Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte: “Work in progress…” proviene ...

Francesco Monte/ Uomini e donne : "Cecilia Rodriguez? Questione superata e archiviata" : Francesco Monte si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:55:00 GMT)

Francesco Monte - pronto per un nuovo reality? : L'Isola dei Famosi è stata per lui una croce. Il caso Cannagate lo ha portato all'abbandono del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi però Francesco Monte si sente pronto ad affrontare una nuova avventura televisiva e lo rivela a Uomini e Donne Magazine. Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un ...

Francesco Monte - relax con gli amici a Ibiza dopo lo "stress" del canna gate e l'addio a Paola di Benedetto : FORMENTERA- dopo lo stress provocato dal canna gate che l?ha reso involontario protagonista all?Isola dei Famosi, Francesco Monte si rilassa a Formentera con gli amici. L?ex...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Da Sara Affi Fella a Malena e Francesco Monte : le indiscrezioni sul cast : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Francesco Monte verso Tale E Quale Show?! L’indiscrezione : A sorpresa Francesco Monte potrebbe partecipare a Tale e Quale Show!! Stando alle ultime indiscrezioni l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe lanciatissimo verso il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Francesco Monte a Tale e Quale Show di Rai 1 Molte le indiscrezioni trapelate in rete sulla partecipazione di Monte al celebrity Talent di Rai 1. Per l’ex isolano sarebbe una ventata di aria fresca dopo l’esperienza ...

Francesco Monte e la folle notte con la finalista di Veline a Ibiza : ROMA ? Si continua a parlare di Francesco Monte e la sua ex Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sull?Isola dei Famosi, dove l?ex tronista è stato protagonista del...