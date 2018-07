Formula E 2018 | EPrix New York | Bird | ' siamo pronti | daremo il massimo'

motorbox

: DiMaio crede al suo socio Salvini: i 49 milioni non ci sono più perchè li hanno spesi. Ottima formula per la banca… - vittoriozucconi : DiMaio crede al suo socio Salvini: i 49 milioni non ci sono più perchè li hanno spesi. Ottima formula per la banca… - SkySportF1 : Sebastian Vettel vince il GP di Gran Bretagna ???? ?? Una gara piena di emozioni ?? Spettacolare sorpasso di Seb su… - SkySportF1 : Pole Position per Lewis #Hamilton ?? 6^ Pole nel GP di casa ?????? Le #Ferrari subito dietro ?? @Charles_Leclerc partirà… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) GUANTO DI SFIDA A Newandrà in scena il faccia a faccia tra il britannico Same il francese Jean-Éric Vergne per la conquista del titolo di campione di. Same DS Virgin ...