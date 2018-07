Forex | dollaro al galoppo su attese rialzo tassi USA

Forex : avvio di giornata poco mosso per euro/dollaro - ma ancora sopra soglia 1 - 17$ : avvio di giornata poco mosso sul mercato Forex per il cambio euro/dollaro. In questo momento il cross più scambiato al mondo scambia a 1,1738, mostrando un lieve calo dello 0,12%, dopo il rafforzamento delle ultime sedute. Oggi a livello macro l'agenda vede in uscita gli aggiornamenti sulla produzione industriale di ...

Forex : Euro/dollaro si mantiene sopra soglia 1 - 17$ - focus su payrolls e dazi : E oggi non mancano gli spunti interessanti per far muovere il cambio più scambiato al mondo. A cominciare dall'entrata ufficiale in vigore dei dazi Usa sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari. ...

Forex AUD : spunti trading intraday sul Dollaro Australiano dopo dato sul PIL : ... salvo un brusco aumento nella crescita dei salari che potrebbe filtrare dalle indiscrezioni del titolare dell'economia australiana. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption L'AUDUSD è in ...

Forex - euro-dollaro : i prossimi livelli da monitorare per Goldman Sachs : Riguardo al rapporto euro-dollaro, il prossimo livello a cui guardare è $1,1709. E' quanto si legge in una nota di Elliot Wave, analista di Goldman Sachs, che aveva indicato anche il livello di ...

Forex - dollaro in rafforzamento si prepara a nuove strette : Il dollaro statunitense si rafforza contro la maggior parte delle principali contro valute, e in particolare l'euro, quest'ultimo messo sotto pressione dall'attuale situazione politica italiana, sui

Forex - dollaro accelera grazie a Powell : valute emergenti sotto pressione : ...per pensare che le economie emergenti e gli investitori si aspettano un ciclo di rialzo dei tassi da parte della Fed e un rientro alla normalità delle politiche monetarie in altre aree del mondo. Le ...

Forex - effetto Powell su euro-dollaro : ... trova terreno fertile nella necessità della BCE di assumere un atteggiamento più moderato nella rimozione della politica monetaria espansiva, visti i segnali in chiaro scuro giunti dall'economia ...

Forex - effetto Powell su euro-dollaro : La debolezza dell'euro, invece, trova terreno fertile nella necessità della BCE di assumere un atteggiamento più moderato nella rimozione della politica monetaria espansiva, visti i segnali in chiaro ...