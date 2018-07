Firenze | spunta un serpente mentre è alla guida

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) È accaduto anella giornata di ieri,una donna eradella sua autovettura, una KIA, si è accorta di unsbucato dbocchetta dell'aria condizionata. In quel momento si trovava sulla strada che giungeva a Navacchio, frazione del comune italiano di Cascina. La 56enne, originaria delle isole greche ma da anni residente nel territorio italiano, ha manifestato immediatamente paura e stupore, pur riuscendo a mantenere il controllo. È riuscita a parcheggiare in una sosta poco vicino e uscire dmacchina, mantenendo il rettile a distanza. Fortunatamente ha preso con sé la borsa con lo smartphone e ha potuto avvertire la polizia locale. Dopo qualche minuto sono giunti sul posto i poliziotti per aiutare la donna, rimasta impaurita dpresenza deldell'automobile....