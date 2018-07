Finita l' odissea per 67 migranti | sono sbarcati dalla Diciotti

Nave Diciotti - interviene il Colle : odissea FinitaSbarcati i 67 migranti | Disappunto di Salvini : Soon sbarcati, nel porto di Trapani, tutti i i migranti della Nave Diciotti della Guardia costiera. Sono 67 le persone soccorse quattro giorni fa dalla Vos Thalassa. Due uomini sono accusati di impossessamento di Nave, minacce e violenza. Fonti Viminale: "stupore" per la telefonata di Mattarella a Conte sulla vicenda

Lifeline - odissea Finita per migranti con lo sbarco a Malta. Otto paesi accoglieranno 234 persone : L’odissea della Lifeline è finita. La nave carica di migranti bloccata da giorni nel Mediterraneo è sbarcata a Malta e le 234 persone a bordo verranno ripartite tra Otto paesi Ue: oltre a Malta, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Non la Germania. L'articolo Lifeline, odissea finita per migranti con lo sbarco a Malta. Otto paesi accoglieranno 234 persone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - Alexander Maersk a Pozzallo/ La nave ha attraccato dopo la mezzanotte : Finita l’odissea : Migranti, la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Uccise il ladro : Birolo è innocente Odissea Finita dopo 6 anni "Farò il contadino - calvario inutile" : La madre e la sorella di Igor Ursu, il moldavo ventiduenne che la notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 morì durante una rapina in una tabaccheria padovana, dovranno farsene una triste ragione. Perché ieri la Corte di cassazione ha assolto definitivamente Franco Birolo, il tabaccaio di Civé di Correzzola Segui su affaritaliani.it