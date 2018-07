Fincantieri con il vento dopo l'ordine ricevuto da TUI Cruises : Fincantieri viaggia con il vento in poppa a Piazza Affari, +1,54%,. A dare una spinta al titolo l'ordine ricevuto da TUI Cruises che riguarda la realizzazione di 2 navi a gas che saranno le più grandi ...

Fincantieri sale in Borsa con le commesse per due maxi-navi : "Saranno le più grandi costruite in Italia" : MILANO - Giornata positiva in Borsa per Fincantieri che ha ricevuto da TUI Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises, un ordine per la realizzazione di 2 navi da crociera di ...

Fincantieri - Norwegian Cruise Line conferma 2 ulteriori navi "Leonardo" : Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., NCL, è rimasta soddisfatta dell'operato di Fincantieri . Il gruppo americano ha ordinato la quinta e sesta unità della serie "Leonardo", classe di navi da crociera ...

Fincantieri : Norwegian Cruise Line conferma altre due navi : Roma, 12 lug., askanews, - Il gruppo americano Norwegian Cruise Line ha confermato a Fincantieri gli ordini per altre due navi. Lo comunica la società triestina, che dovrà costruire la quinta e la ...

Fincantieri : incontro a Palermo con ad Bono - Landini e sottosegretario Rixi : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Ci saranno anche Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, e Maurizio Landini, segretario confederale della Cgil, all’iniziativa sui Cantieri navali di Palermo dal titolo ‘Parla il Cantiere. Investimenti e lavoro per il futuro di Palermo’, in programma domani, a partire dalle 9, all’Arsenale Marina Regia, nel ...

Fincantieri - a Monfalcone il varo tecnico di Costa Venezia : E' stato celebrato oggi, venerdì 22 giugno 2018, nello stabilimento di Monfalcone il varo tecnico di Costa Venezia , la prima nave Costa progettata e costruita appositamente per il mercato cinese. A ...

Fincantieri - consegnata ad Ancona la Viking Orion : stata consegnata oggi , 7 giugno 2018, , presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, " Viking Orion ", la quinta nave da crociera che Fincantieri ha costruito per la società armatrice Viking. "...

Fincantieri consegna Msc Seaview - nave da crociera lunga 323 metri : Fincantieri ha consegnato oggi a Monfalcone la nave da crociera MSC Seaview a MSC Cruises. Insieme alla gemella MSC Seaside, consegnata a novembre 2017, MSC Seaview è la seconda nave costruita da ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo lavoro : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania e Fincantieri hanno firmato un protocollo di collaborazione per l’avvio di un percorso di intervento finalizzato alla realizzazione delle condizioni di mantenimento dei livelli occupazionali e di incremento del carico di lavoro dello stabilimento di Castellammare di Stabia, nonché allo sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale dell’area, in condizioni di ...