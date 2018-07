FINANZA & MIGRANTI L' Europa è pronta a finire nelle mani di Erdogan

FINE DEL PD/ Dopo la FINANZA - sarà Macron ad affossare Renzi & compagni : Il Pd è sempre più moribondo, con Renzi che giura di tornare e di farla pagare a tutti. La vera causa della crisi è macroscopica, eppure continua a sfuggire a tutti. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'ItaliaRETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana: 4 nuovi partiti, di A. Fanna

FINANZA E POLITICA/ Da S&P's la prima "bordata" dei mercati sul Governo Lega-M5s : Ieri Standard & Poor's ha tagliato le stime sulla crescita dell'Italia e ha chiaramente detto che la POLITICA interna è il principale rischio per il Paese. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 10:42:00 GMT)

FINANZA & TWEET/ Se Trump le spara giuste solo su Berlino : Minacciate tariffe del 20% sulle auto europee contro il surplus tedesco. Ma nell'attacco all'Opec sui prezzi del greggio si dimentica dello shail oil.

FINANZA & MEDIA/ Se Il Fatto Quotidiano vuol vendere sui massimi M5s : Quali sono i motivi che stanno spingendo Il Fatto Quotidiano a quotarsi all'Aim e perché l'annuncio giunge dopo l'avvento di M5S al governo?

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

FINANZA & NOMINE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi : Claudio Costamagna ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato alla guida di Cassa depositi e prestiti, un ente arrivato a uno snodo decisivo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:06:00 GMT)

La frande FINANZA contro le oil&gas company : "Non fate abbastanza per l'ambiente" : MILANO - Per anni hanno investito in società che estraggono e producono petrolio e gas. Ricavandone utili in gran quantità. Senza troppo occuparsi delle ricadute sull'ambiente. Ma ora, la grande ...

FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5s-Lega : Sembra che i MERCATI non stiano reagendo male all'ipotesi di un governo Lega-M5s in Italia. In realtà non è il caso di illudersi, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:03:00 GMT)

M5S-LEGA & FINANZA/ Deficit - fiscal compact e dazi : sarà scontro con l'Europa? : E' iniziato l'esame del Def, che deve sterilizzare l'aumento dell'Iva. Ma sui vincoli di bilancio l'Italia potrebbe avere 'posizioni di sfida'