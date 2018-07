Film al cinema in uscita questa settimana dal 11 luglio | trama | cast | curiosità

Libero Cinema in libera terra 2018 - la carovana che porta i Film nei luoghi confiscati. Don Ciotti : “Continuiamo a disturbare i mafiosi” : Torna Libero Cinema in libera terra, la carovana di Cinema itinerante contro le mafie che ogni anno gira l’Italia per proiettare pellicole negli spazi confiscati ai criminali. “Continuiamo a disturbare i mafiosi e i loro amici”, ha detto Don Luigi Ciotti nel video di lancio della tredicesima edizione, organizzata da Cinemovel Foundation e libera. Dal 17 luglio al 5 agosto la carovana farà tappa in Lombardia, Liguria, ...

Muse - il Film-concerto Drones World Tour al cinema per due giorni : “La simbiosi tra umanità e tecnologia è una cosa a cui sono sempre stato interessato. I droni sembrano essere una metafora moderna estremamente forte… Ma vogliamo lasciare che sia il pubblico stesso a chiedersi quale sia il ruolo della tecnologia nelle nostre vite e se sia una cosa buona o cattiva”: sono le parole di Matt Bellamy stesso a spiegare il concetto alla base di Muse: Drones World Tour, il film-concerto distribuito da ...

Chiudi gli occhi - Film al cinema : recensione e curiosità : Chiudi gli occhi è uno dei film al cinema oggi, mercoledì 11 luglio 2018, thriller psicologico di Marc Forster con Blake Lively. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Chiudi gli occhi, film al cinema:scheda TITOLO: Chiudi gli occhi DATA USCITA: 11/07/2018 GENERE: Drammatico, Thriller NAZIONALITA’: USA, Thailandia ANNO: 2016 REGIA: Marc ...

Giochi di potere - Film al cinema : recensione e curiosità : Giochi di potere è uno dei film al cinema da mercoledì 11 luglio 2018. E’ un film di genere drammatico, thriller del 2018, diretto da Per Fly, con Theo James e Ben Kingsley. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Giochi di potere, film al cinema: scheda TITOLO: Giochi di potere DATA USCITA: 11/07/2018 GENERE: Drammatico, ...

12 Soldiers - Film al cinema : recensione e curiosità : 12 Soldiers è uno dei film al cinema da mercoledì 11 luglio 2018. E’ un film di guerra del 2018, diretto da Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth e Michael Shannon. E’ ispirato al libro Horse Soldiers di Doug Stanton e racconta dei primissimi soldati americani che si fecero strada in Afghanistan a pochi giorni dall’attacco delle Torri Gemelle di New York. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche ...

Hostile - il nuovo Film di Mathieu Turi : al cinema dal 26 luglio : Hostile è un film post-apocalittico in cui la sopravvivenza umana non dipende solo dalla reperibilita' del cibo e di un riparo: alcune creature misteriose mettono a dura prova i sopravvissuti alla catastrofe. Si tratta di una pellicola di genere fantascienza e horror [VIDEO], primo lungometraggio del regista Mathieu Turi gia' noto per altri lavori di prestigio, come Bastardi senza gloria del 2009 in cui ha ricoperto il ruolo di assistente alla ...

Rooftop Cinema Club - da 'Black Panther' a Guadagnino i Film sui tetti di New York e Londra : L'ex giocoliere e pagliaccio Gerry Cottle Jr. ha creato una piccola catena di cineClub ad altezza grattacielo, Londra, New York e Brooklyn, Los Angeles, San Diego perché 'è ancora l'epoca del Cinema'. ...

Taormina Film Fest - il cinema è donna : 'L'auspicio - ha detto il sindaco di Taormina, Mario Bolognari - è che il Festival possa tornare al centro della scena e degli spettacoli al Teatro Antico e di tutta la programmazione estiva, ...

SAN GIORGIO A CREMANO - Napoli - con il "Cinema intorno al Vesuvio" Laurent Cantet presenta il suo Film "L'atelier" : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi > Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Cinema : i Film in programma nelle sale di Grosseto dal 5 al 10 luglio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

Film al cinema in uscita questa settimana dal 4 luglio : trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita questa settimana, dal 4 luglio 2018: le proposte nelle sale nella prima settimana di luglio 2018. Ecco i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A luglio Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o ...

L’incredibile viaggio del fachiro - Film al cinema : trama - recensione - curiosità : L’incredibile viaggio del fachiro è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Ken Scott con Bérénice Bejo e Dhanush. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’incredibile viaggio del fachiro, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: The ...

Stronger Io sono più forte - Film al cinema : trama - recensione - curiosità : Stronger Io sono più forte è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico-biografico del 2017 diretta da David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Stronger Io sono più forte, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

