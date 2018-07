Fifa | Infantino punge Neymar | “vorrei vedere le sue abilità calcistiche”

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018)non è stato certo tenero con il brasiliano, reo d’aver simulato spesso e volentieri durante il Mondiale di Russia “è un grande giocatore, è un talento. Non posso dire nulla di negativo, si tratta di un giocatore così di talento…è ovviamente uno dei ‘top’, ovviamente”. Lo ha detto il presidente della, Gianniin una conferenza stampa allo stadio Luzhniki di Mosca, interrogato sul calciatore brasilianoe il suo ruolo nel Mondiale in Russia, dove è stato più protagonista per le sue esagerazioni e simulazioni che i per i suoi gol. “E bene, anche…”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale prima di rimanere in silenzio. “Mi piacerebbedi più le suecalcistiche in futuro. Sono convinto che lo vedremo giocare meglio in futuro”., attaccante del ...