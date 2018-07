FIFA del Lupo | Pro Club è il vero calcio virtuale Sfonderà | ma non ora | i motivi

Mondiali 2018 - FIFA entusiasta del VAR. Infantino : “Sta ripulendo il calcio” : Nessuna espulsione per gioco violento e meno errori: il presidente della FIFA Gianni Infantino è soddisfatto della presenza del Var in Russia L'articolo Mondiali 2018, FIFA entusiasta del VAR. Infantino: “Sta ripulendo il calcio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - FIFA shock : “basta riprese di tifose attraenti - sessismo sta diventando peggio del razzismo” : Mondiali RUSSIA 2018- La Fifa richiederà alle emittenti televisive e alla troupe televisiva Fifa di ridurre le riprese di tifose attraenti durante le partite, in quanto considerate di carattere sessista. Lo ha dichiarato il capo del dipartimento per la responsabilità sociale Fifa Federico Addiechi, secondo quanto riportato da AP. Addiechi ha fatto notare che, durante il Mondiale in Russia, i casi di sessismo sono stati piu’ frequenti ...

FIFA 18 : scopri la Squadra del Torneo con i migliori giocatori dei mondiali Russia 2018! : Nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio EA Sports ha svelato, nell’ambito dell’iniziativa Festival of Futball, il Team of the tournament, ossia la Squadra del Torneo dedicata ai giocatori che si sono contraddistinti durante tutti i mondiali di Russia 2018. The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH […] L'articolo Fifa 18: scopri la Squadra del ...

Pallavolo – Negli uffici FIFA il secondo incontro dell’Associazione dei Club Europei Femminili : Giovedì 12 luglio a Zurigo, Negli uffici della FIFA, il secondo incontro dell’Associazione dei Club Europei Femminili La sede prestigiosa della FIFA, a Zurigo, per la seconda riunione dell’Associazione dei Club Europei, costituita su iniziativa della Lega Pallavolo Serie A Femminile lo scorso 14 maggio a Milano. Giovedì 12 luglio, i più importanti soggetti della Pallavolo femminile continentale di vertice – tra cui la ...

Il profilo Facebook della FIFA inondato di 'gloria all'Ucraina' : I sostenitori dell'Ucraina hanno letteralmente 'inondatò la pagina Facebook della Fifa con migliaia di commenti con lo slogan 'gloria all'Ucraina'. Si tratta del motto nazionalista usato dall'...

Mondiali Russia 2018 - la FIFA apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Mondiali di Russia 2018 - le frasi di Vida sull’Ucraina sotto la lente d’ingrandimento della FIFA : La FIFA pone la sua attenzione sulle frasi pronunciate da Domagoj Vida in occasione della vittoria della Croazia sulla Russia La FIFA sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Russia facendo commenti sull’Ucraina. Il difensore Domagoj Vida ha gridato “gloria all’Ucraina” nel video prima che ...

La Juventus debutta negli eSports : torneo per selezionare il giocatore che rappresenterà il club su FIFA 18 durante l’All Star Game della MLS! : Anche la Juventus fa un primo debutto nel mondo degli eSports: il club bianconero ha organizzato in collaborazione con Dugout, lo speciale social network dedicato a calciatori e club, un torneo che ha come premio finale la possibilità di partecipare, come rappresentante della Juve, ad un match su FIFA 18 che si disputerà durante l’All […] L'articolo La Juventus debutta negli eSports: torneo per selezionare il giocatore che ...

FIFA18 : la Juve in cerca del nuovo fenomeno dei videogiochi : ...È ancora presto per parlare di un vero e proprio ingresso nella scena competitiva del titolo esport targato Electronic Arts ma rappresenta pur sempre un'occasione per la Juventus per testare il mondo ...