Fifa | censurare le belle donne per prevenire il sessismo? Meglio dare un prezzo alla loro

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo aver letto della decisione delladi chiedere “alle emittenti televisive etroupe televisivadi ridurre le riprese di tifose attraenti durante le partite”, come atto di prevenzione dicontro lee per via delle molestie contro le giornaliste che sono già avvenute da parte di un certo pubblico maschile, ho pensato ai vari sport privati della bella gnocca che in genere fa da contorno mentre si festeggia la vittoria in Formula 1, la donna bona come status aggiunto al tifo pro campione di calcio, la reggi cartello tra un round e l’altro durante le gare di pugilato. Per quelle che di quei lavori vivono tanto di cappello. Sono modelle e spero che le condizioni contrattuali per ilmestiere siano più che ottime. Lo scenario che ho immaginato è quello di un improvviso abbassamento della leva testosteronica che coinciderebbe ...