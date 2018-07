Fibrillazione Atriale | cosa fare in caso incidente o in situazioni d’emergenza

Bayer : “Basso tasso di emorragia e di ictus con rivaroxaban in 11.121 pazienti con Fibrillazione atriale” : Sono stati recentemente pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology (JACC) i risultati di un’analisi del programma di studi XANTUS di Bayer [i]. Questi confermano il profilo di sicurezza complessivo dell’inibitore orale del Fattore Xa rivaroxaban nella pratica clinica. L’analisi ha evidenziato basse percentuali di emorragia e di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale (FA) trattati con rivaroxaban , oltre a basse percentuali ...

Fibrillazione Atriale non-valvolare : rivaroxaban riduce significativamente il rischio di ictus ed embolia sistemica : Bayer AG e il suo partner di sviluppo Janssen Research & Development, LLC hanno riferito oggi nuovi dati real life dal database di Truven MarketScan negli Stati Uniti che dimostrano come i pazienti fragili, con Fibrillazione Atriale non-valvolare (FANV), trattati per un periodo di due anni con rivaroxaban , inibitore orale del Fattore Xa, hanno avuto un rischio ridotto di ictus ed embolia sistemica del 32% e un rischio ridotto di ictus ...

“La Musica del Cuore” : in Calabria Giornata di Screening gratuiti della Fibrillazione Atriale : La Musica del cuore è scandita dalla normalità del suo ritmo, e quando il cuore perde quel ritmo la Musica non è più armonica e può generare una aritmia chiamata Fibrillazione Atriale (FA), che in Italia colpisce circa 1.100.000 ultrasessantacinquenni, 1 anziano su 12, e solo in Calabria ha una prevalenza del 6,2 %. La Fibrillazione Atriale aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale, si stima, infatti, che dei 200 mila casi ...